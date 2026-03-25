Con la presencia de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gabriel Bosco, se presentó este miércoles en la Sala Limay de la entidad financiera un programa de beneficios en pases para centros de esquí en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas del banco. La promoción estará vigente hasta el 30 de abril.



La ministra Esteves destacó el rol del BPN como aliado estratégico en el impulso del turismo, subrayando los buenos resultados de programas como “Viajá Neuquén” y “Disfrutá Neuquén”, que “contribuyeron a una temporada de verano histórica y al fortalecimiento del turismo de cercanía”.



En ese sentido, remarcó “la importancia de que los neuquinos conozcan su propia provincia, tanto para promover el desarrollo local como para fomentar el cuidado del patrimonio natural”. Además, valoró “el acompañamiento del sector privado y anticipó expectativas positivas para la temporada invernal”, apoyada en beneficios como la financiación en cuotas para acceder a centros de esquí.



Por último, Esteves puso énfasis en la inversión en infraestructura y conectividad, con obras viales, mejoras en pasos fronterizos y nuevas rutas aéreas, “como herramientas clave para potenciar el turismo, diversificar la matriz productiva y consolidar a Neuquén como un destino turístico de relevancia nacional e internacional”.



En tanto Bosco resaltó “el acompañamiento del banco al turismo provincial mediante herramientas de financiamiento destinadas a facilitar el acceso a servicios y actividades”. Además, anunció la posibilidad de adquirir pases para centros de esquí en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas del banco, una promoción vigente hasta el 30 de abril.



También adelantó beneficios especiales por las Pascuas, que incluyen financiamiento en cuotas y reintegros para consumos turísticos, reforzando una estrategia conjunta con el Ministerio de Turismo. Bosco subrayó que “estas iniciativas se suman a otras promociones vigentes y buscan incentivar la actividad turística, especialmente entre los residentes de la provincia”.



El gerente del Cerro Bayo, Pablo Torre García, valoró la implementación de planes de financiación en cuotas, considerándolos “una herramienta clave para que más familias, en particular neuquinas, puedan acceder a la experiencia de la nieve”.



Subrayó “la importancia de las políticas impulsadas por la Provincia para posicionar el destino a nivel nacional e internacional” y señaló “las inversiones realizadas en el centro de esquí, que superan los $3.000 millones de pesos, con mejoras en infraestructura y servicios orientadas a optimizar la experiencia del visitante”.



Por último, el gerente del centro de esquí Caviahue, Carlos Arana, indicó que habrá tarifas diferenciadas para ampliar el acceso al turismo invernal, “especialmente dirigida a habitantes del norte neuquino, quienes podrán acceder a valores similares a los de residentes de cercanía.”



Asimismo, remarcó que “los pases tendrán validez para toda la temporada sin segmentación por fechas, lo que permite mayor flexibilidad para los visitantes”. También señaló la implementación de un precio único.



