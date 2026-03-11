Neuquén lanza una línea de créditos para jóvenes: hasta $150.000.000 para adquirir viviendas

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó distintas líneas de crédito destinadas exclusivamente a jóvenes de 18 a 35 años, con tasa de devolución diferencial.



El gobernador Rolando Figueroa, en la apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, se refirió a esta línea de créditos y aseguró que “estamos decididos a brindar herramientas reales para que nuestros jóvenes elijan crecer y proyectar su vida en nuestra provincia”.



Explicó que “el objetivo es acompañar el ciclo de vida del joven neuquino en todas sus dimensiones”. “No se trata solo de productos bancarios, sino de una apuesta concreta a su autonomía, porque entendemos que el futuro de Neuquén no es una promesa. Está hoy en sus manos”, enfatizó Figueroa.



La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, expresó que “desde el Gobierno impulsamos el futuro de nuestras juventudes acompañándolos con acciones de política pública, en este caso de la mano del BPN, porque creemos que el desarrollo de la Provincia también se construye brindando herramientas para que los jóvenes puedan crecer, formarse y proyectarse”.



Opciones de crédito disponibles



Movilidad tradicional

Una herramienta clave para que más jóvenes puedan acceder a su primer vehículo y mejorar su autonomía personal y laboral.



Monto máximo: $25.000.000

Plazo: Hasta 72 meses

Modalidad: A través de concesionarios adheridos

Ideal para traslado diario, acceso al empleo, estudio y movilidad profesional

Vehículos y motos: Tasa desde 38% TNA

Movilidad sustentable

Una línea orientada a fomentar alternativas de movilidad sostenible y eficiente, promoviendo ciudades más verdes.



Monto máximo: $6.000.000

Plazo: Hasta 60 meses

Modalidad: comercios adheridos

Ideal para: movilidad sustentable, eficiencia económica, recorridos urbanos

Incluye monopatines eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas y tradicionales

Tasa desde 35% TNA



Tecnología

Financiamiento para que jóvenes profesionales, estudiantes y creadores puedan acceder a herramientas que potencien su desarrollo formativo, laboral y artístico.



Monto máximo: $5.000.000

Plazo: Hasta 36 meses

Modalidad: comercios adheridos

Ideal para creadores de contenido, programadores, informáticos, docentes y alumnos

Tasa desde: 24% TNA



Vivienda

Una propuesta pensada para acompañar a las juventudes en la búsqueda de su espacio propio, desde el alquiler hasta la vivienda permanente.

Destino: Vivienda Única y Permanente

Monto máximo: $150.000.000

Modalidad hipotecaria: Desde UVA + 3,5% TNA

Proceso:

Inscripción web previa

Preaprobación

Presentación de documentación indicada en bpn.com.ar

Destino: Alquiler de Vivienda

Monto máximo: Hasta 4 veces el valor del alquiler (máximo: $4.500.000)

Plazo: Hasta 36 meses

Requisito: Presentación del contrato sellado en sucursal, con vigencia menor o igual a 30 días

Tasa desde: 35% TNA



