El centro de esquí Cerro Bayo dio a conocer su esquema de tarifas para la temporada invernal 2026, con valores que reflejan el impacto de la inflación y la creciente segmentación por períodos de demanda.

Uno de los datos más relevantes es el precio del pase diario para adultos, que en temporada alta alcanzará los $126.000, mientras que en temporada baja parte desde $102.800. En el caso de los menores, las tarifas van desde $80.400 hasta $98.600, según la época.

Para quienes planean estadías más extensas, los costos también se incrementan considerablemente. Un pase de 7 días en temporada alta llega a $663.000, mientras que en temporada baja ronda los $540.900.

Opciones y accesos más económicos

El centro también ofrece alternativas más accesibles, como el pase de medio día, con precios desde $85.300 en temporada baja. A esto se suma el pase peatón, que permite utilizar los medios de elevación sin acceso a pistas, desde $59.900.

Además, hay beneficios y descuentos para determinados grupos, como menores, estudiantes universitarios y adultos mayores, en línea con la política de segmentación de tarifas.

Alquiler de equipos: otro factor clave

El alquiler de equipos representa otro gasto importante dentro del presupuesto. En temporada alta, un equipo premium cuesta $76.000 por día, mientras que el snowboard asciende a $113.100 diarios.

Para quienes alquilan por varios días, existen paquetes con precios más convenientes: por ejemplo, seis días de equipo premium rondan los $398.200, mientras que el snowboard supera los $595.800.

En temporada baja, los valores disminuyen, con equipos premium desde $53.700 diarios, lo que puede representar una opción más viable para quienes buscan reducir costos.

Con este esquema tarifario, Cerro Bayo se prepara para una nueva temporada de invierno en la Patagonia, en un contexto donde esquiar continúa siendo una experiencia atractiva, aunque cada vez más exigente en términos económicos.