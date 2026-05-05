La ciudad de Neuquén ya palpita la llegada de su esperada Feria del Libro, que se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes. La jefa de gabinete del Gobierno municipal, María Pasqualini, detalló en La Primera Mañana por AM550 que, lejos de ser un evento aislado, la feria es el resultado de un trabajo que se teje durante todo un año con escritores locales, editoriales independientes y la comunidad educativa.

“Trabajamos con los 150 escritores que tiene la ciudad y las 30 editoriales independientes durante todo el año, para llegar a la feria con un producto significativo”, explicó Pasqualini, destacando la dimensión cultural y económica del evento. El año pasado, 270.000 personas recorrieron la feria, 10.000 alumnos participaron de visitas educativas y 600 docentes aprovecharon los trayectos formativos y charlas preparadas especialmente para ellos.

Espacio exclusivo permitirá a autores independientes presentar y difundir sus obras regionales.

La edición 2026 promete mantener esa energía y crecimiento: se esperan más de 100 stands, con una oferta literaria que en años anteriores llegó a 6.000 libros vendidos por día, consolidando a la feria como un verdadero “pulmón económico” de la región. Además, se abrirá un formulario de inscripción para escritores y propuestas culturales, que se anunciará oficialmente a finales de esta semana.

“Este año queremos tener más de 100 stands. El año pasado, se vendían 6000 libros diarios. La feria del libro termina siendo un pulmón económico muy importante”, destacó Pasqualini.

Una de las novedades más esperadas es la ciudad invitada: Mendoza, que cuenta con una feria del libro consolidada y una activa producción literaria. “Ya estuvimos en contacto con el intendente de Mendoza, y estaban muy contentos de sumarse a nuestra feria”, afirmó Pasqualini. El año pasado, la invitada fue Chos Malal, uniendo a distintas capitales en momentos históricos y culturales.

Más de 270.000 personas visitaron la feria el año pasado, celebrando la lectura.

La feria también ofrece un espacio dedicado a escritores y editoriales independientes, brindando la oportunidad de dar a conocer sus obras y acercarlas al público local y regional. Este año, la comunidad literaria podrá disfrutar de un gran número de voces y géneros, mientras espera con expectativa la confirmación de los escritores invitados, cuyos nombres se anunciarán tan pronto como estén cerrados los acuerdos.

“Una vez que esté confirmado qué escritor viene inmediatamente los empezamos a anunciar. Tratamos de dar toda la información anticipada lo máximo posible, pero todavía no tenemos cerrado eso”, explicó Pasqualini.

Neuquén viene participar en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la provincia estuvo presente con 115 autores, 27 editoriales y más de 1.800 libros, llevando el arte regional a todo el país. Ahora, la ciudad invita a lectores, escritores y curiosos a sumarse a su propia gran celebración literaria, que promete diez días de historias, encuentros y creatividad desbordante.

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