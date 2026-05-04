En el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Neuquén estuvo presente con 115 autores de la provincia, 27 editoriales y más de 1800 libros que representan el arte que se crea desde la región hacia todo el país.

Durante las jornadas la provincia presentó el Día de Neuquén, bajo el concepto de sintetizar la impronta como: "Patagonia, Territorio Literario", acercando todas estas propuestas a Buenos Aires y al resto del mundo, ya que es un evento internacional.

En medio de este evento tan importante para el país, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, realizó un anuncio de suma relevancia para Neuquén: cuándo será la próxima feria del libro y qué lema tendrá la edición de este año.

Los anuncios para esta 13° edición

Pasqualin presentó en Buenos Aires la Feria Internacional del Libro Neuquén Marcelo Martín Berbel, que este año se hará bajo el lema "Los libros transforman: una ciudad en movimiento".

Destacó que el año pasado el evento rompió récord en la provinica, ya que contó con la presencia de más de 10.000 estudiantes que recorrieron el predio con sus escuelas e instituciones.

Como novedad para esta edición anunció que la ciudad invitada será Mendoza, quienes ofrecerán sus propuestas literarias en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde cada año se realiza la Feria.

En cuanto a la fecha, Pasqualini indicó que será del 11 al 20 de septiembre, en el predio del Museo en el Parque Central, con carpas y stands de distintos géneros, actividades e intereses. El evento se realiza en el marco del aniversario de Neuquén, el cual se celebra cada 12 de septiembre, este año la ciudad cumple 122 años.

La última edición en Neuquén

La convocatoria del 2025 finalizó con más de 270.000 presentes, quienes recorrieron el predio durante las diez jornadas.

El evento, uno de los más importantes del calendario cultural patagónico, registró una comercialización récord de libros, con un promedio de 6.000 ejemplares vendidos por día, lo que representa un total de 60.000 libros durante toda la feria.

En total presentaron 200 propuestas de escritores locales y regionales, y 115 stands, un notable crecimiento respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 68.