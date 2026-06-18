Desde el principio de este año, la provincia gobernada por Rolando Figueroa recibió ingresos extraordinarios, por simple liquidación de regalías, en función del alto precio del petróleo, por encima de los 100 dólares el barril; pero, una vez más, la naturaleza extendida a la economía y la Ley de gravedad, hace que todo lo que subió, ahora baja, y el precio internacional del crudo Brent estaba, este jueves, en los 77,50 dólares el barril, alrededor de 30 por ciento menos que la cotización sostenida en los últimos meses.

Entre los factores globales que inciden en el contexto, está, en primer lugar, el anunciado acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, ya que la cotización pierde rápidamente la "prima de riesgo geopolítico", con la reapertura del Estrecho de Ormuz, que elimina los temores de desabastecimiento.

También, se indica una caída de la demanda en China, principal importador de crudo del mundo. El país asiático muestra una proyección de reducción en el consumo de petróleo, afectada por su ralentización económica y una acelerada transición hacia energías limpias.

Otro factor que se tiene en cuenta para explicar la involución del precio del barril de petróleo, es la postura restrictiva de la Reserva Federal de EE. UU., que, con el mantenimiento de tasas de interés elevadas, ha fortalecido al dólar, encareciendo las materias primas para compradores internacionales, y enfriando las expectativas de crecimiento global.

En este escenario, no habrá cambios sustanciales en la economía neuquina, fundamentalmente porque en las proyecciones estimadas nunca se consideró el factor Irán-EE.UU. como un dato a tener en cuenta, en función de su inestabilidad; por lo que, en todo caso, lo que Neuquén dejará de percibir no es lo que había estimado en su presupuesto, sino un ingreso extraordinario, que ha servido, sin duda, pero sobre el cual no había expectativas de durabilidad.

Así, la economía neuquina seguirá con el plan diseñado por el actual gobierno de Figueroa, que incluye, en esta etapa del año, aprovechar las buenas calificaciones del país y de la provincia, para tomar créditos que fortalezcan la inversión estatal en infraestructura, como es el caso del financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 387,8 millones de dólares, que recibió, en los últimos días, despacho favorable en la Legislatura.