La Agencia Internacional de Energía proyectó que el mercado petrolero mundial entrará en un significativo superávit de oferta en 2027, una vez que se complete la recuperación del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. En su informe mensual, la AIE estimó que la oferta global crecerá 8 millones de barriles por día en 2027, mientras la demanda solo aumentará 2 millones, en una divergencia que generará el excedente más pronunciado en años. El organismo, que asesora a los países industrializados, señaló que ese superávit podría "ofrecer un bienvenido respiro al mercado y una oportunidad para reponer los inventarios agotados o construir nuevas reservas estratégicas, mientras los países revisan sus políticas energéticas en respuesta a la crisis". El conflicto fue considerado la mayor perturbación en el suministro de petróleo de la historia: bloqueó más de 14 millones de barriles diarios de producción en Medio Oriente.

Las señales de recuperación ya son visibles. Los flujos a través del estrecho comenzaron a aumentar en los primeros días de junio gracias a un incremento en las transferencias de buque a buque en el Golfo de Omán, elevando el total de los flujos de Medio Oriente a cerca de 12 millones de barriles diarios desde el mínimo de 9,6 millones registrado en mayo. "Si el acuerdo se mantiene, las exportaciones y la producción del Golfo deberían ver una recuperación gradual, especialmente porque las exportaciones iraníes pueden reanudarse plenamente una vez que se levante el bloqueo naval estadounidense", indicó la AIE. Sin embargo, el organismo advirtió que restricciones políticas y operativas —incluyendo el prolongado proceso de desminado del estrecho y los acuerdos de tránsito aún sin resolver— representan riesgos a la baja para el ritmo de recuperación.

Para 2026 en su conjunto, la AIE prevé una caída de la oferta global de 3,9 millones de barriles diarios, dado que las pérdidas de producción en Medio Oriente superan el aumento registrado en las Américas. En paralelo, las exportaciones rusas de crudo y combustibles refinados se mantuvieron estables en torno a los 7,4 millones de barriles diarios en mayo, pese a los continuos ataques ucranianos con drones sobre refinerías, aunque esos ataques obligaron a Moscú a priorizar el abastecimiento interno y a maximizar las exportaciones de crudo en detrimento de los productos refinados. El panorama que emerge del informe es el de un mercado que comenzó a respirar con el acuerdo de paz, pero que necesitará meses de estabilidad política y trabajo técnico antes de poder declarar superada la crisis energética más grave desde la creación de la OPEP.