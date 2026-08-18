Neuquén licitó un proyecto integral de infraestructura para 200 lotes en San Martín de los Andes

“La tierra es para los argentinos y prioritariamente para los neuquinos”, aseguró este martes el gobernador Rolando Figueroa, durante el acto de apertura de sobres de la licitación para ejecutar obras de infraestructura destinadas a 200 lotes en San Martín de los Andes. “Esto forma parte de eso. Si terminamos habilitando la compra de todo esto, ya tenemos experiencia en el departamento Lácar: todo lo lindo se lo van a terminar comprando los de afuera”, remarcó.

Cinco empresas presentaron sus propuestas para ejecutar la obra de urbanización integral del barrio Aitue, ubicado en Chacra 30 de San Martín de los Andes. Los trabajos forman parte del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat y tienen como objetivo mejorar las condiciones de infraestructura del sector.

El proceso licitatorio prevé los trabajos de mensura del barrio y la instalación de redes de agua, energía eléctrica, cloacas, caminería y arbolado urbano. La inversión supera los 9.200 millones de pesos y las obras beneficiarán a las 200 familias preadjudicatarias de los lotes, que ya participan de un proceso de construcción comunitaria con el municipio. El proyecto contempla un plazo de ejecución de 540 días corridos y permitirá avanzar en la consolidación urbana del barrio mediante la ejecución de obras de infraestructura esenciales para las familias del lugar.

En su discurso, el Gobernador destacó la importancia del acceso a lotes en la provincia y el proyecto de ley que envió a la Legislatura para modificar el régimen de tierras fiscales. Además, se refirió a las políticas que el Gobierno tiene en marcha para desarrollar soluciones habitacionales en toda la provincia.

Explicó que desde la gestión provincial se pusieron a disposición “préstamos no bancarios blandos para que ustedes puedan, hipotecando su terreno, tener hasta 150 millones de pesos con la tasa más baja que existe en Argentina”. “Pueden elegir el arquitecto, los materiales, el formato de la vivienda y el constructor que quieran”, indicó y agregó: “Todo lo que vayamos cobrando lo vamos reinvirtiendo para brindarles soluciones a muchos otros neuquinos”.

Se refirió al financiamiento del BID para las obras que se licitaron y aseguró que fue posible “porque ordenamos la provincia”. Además, destacó que desde el inicio de la gestión se trabajó en “la construcción de una buena gobernanza entre los distintos niveles de gobierno”.

Dijo que, ante la decisión del Gobierno nacional de no ejecutar obra pública, “en San Martín de los Andes nos sentamos con el intendente (Carlos Saloniti) y comenzamos a planificar”.

Comentó que se priorizó inicialmente el trabajo en educación y se avanzó “con cada una de las necesidades”. “Ustedes ven día a día cómo vamos avanzando con las obras”, comentó y consideró que la localidad tenía un retraso en infraestructura en cuestiones básicas como viviendas, educación, salud y seguridad.

Destacó el detalle de obras en marcha en la localidad y aseguró que “surge por un trabajo coordinado que hemos tenido con el intendente”.

“Acá en Neuquén todos nos salvamos juntos”, dijo Figueroa y remarcó que la Provincia “va a crecer y hoy nos toca la responsabilidad también de sostener a la Argentina”. “La Argentina se sostiene gracias al trabajo de Neuquén”, manifestó.

El Gobernador recordó que desde la Provincia se solicitó a Nación el traspaso de algunas rutas: “Queremos que Siete Lagos pase a la provincia para poder mantenerla, para hacer una ciclovía y para que sea el Paseo de los Siete Lagos”. “Es una problemática abordar las rutas nacionales porque no son de nuestra propiedad”, añadió.

Además, se refirió a la ruta de Meliquina y expresó: “Va a mejorar la vida de quienes viven efectivamente ahí. Algunos que viven en Buenos Aires quieren un lugar aislado del mundo, entonces no quieren que se construya una ruta, pero los que viven todos los días sí quieren una ruta, porque tienen que ir todos los días a San Martín de los Andes”.

También destacó otras obras en marcha o planificadas como la ruta a Lolog, la nueva terminal, el centro de convenciones, las rutas de Mamuil Malal y Hua Hum. “Todo esto que estamos haciendo ahora viene a partir de monetizar correctamente Vaca Muerta”, señaló.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi destacó que, a partir de un “trabajo colectivo y comunitario de tantos años”, la apertura de sobres para la ejecución de las obras fue posible por la decisión del Gobierno provincial.

“Primero reconocer este trabajo colectivo en el que todos los que estamos en este Salón de Acuerdos tuvimos algo que ver, porque fue un trabajo que inició del lado de los vecinos, pero acompañado siempre por el municipio”, dijo Bertoldi y remarcó que “este sueño se logró concretar a partir de una decisión y una gestión del Gobierno provincial, que entendió que teníamos que acompañar este desarrollo y hoy estamos haciendo la apertura de sobres de todo el barrio integralmente”.

La ministra detalló que “son 200 lotes más un macrolote que podríamos llevar adelante una vivienda multifamiliar para otras 100 familias. O sea que finalmente estamos hablando de soluciones habitacionales que llegan a 300 familias en San Martín de los Andes”. “No solo estamos llevando la infraestructura para este loteo y este desarrollo, sino que además estamos mejorando la infraestructura de todo este sector de Cordones de Chapelco”, añadió.

“Quiero reconocer este trabajo colectivo, comunitario y la decisión de esta gestión de Gobierno provincial que es la que nos hace este salto de transformarlo ya en realidad, en palpable y en obras que en breve van a comenzar a desarrollarse”, indicó.

Además, destacó que no se trata de “un hecho aislado”, sino que desde la gestión provincial “hay una decisión que se viene acompañando para resolver el déficit de infraestructura que teníamos en San Martín de los Andes”. Puntualizó el importante número de obras que “finalizamos, tenemos en ejecución y vamos a iniciar en los próximos meses”.

“Son 35 obras que en menos de tres años esta gestión de Gobierno provincial está llevando adelante”, detalló y agregó: “Son más de 288.000 millones de pesos que la provincia del Neuquén está invirtiendo en el desarrollo de San Martín de los Andes”. “Sigamos cuidando lo que estamos construyendo; este Neuquén que nos representa, nos integra y nos prioriza”, finalizó.

Por su parte, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti destacó la participación del “Gobierno de la provincia, el BID y toda la decisión política del gobernador y todo su equipo para que esto empiece a tomar color”. Indicó que el proyecto “no solo beneficia a Aitue, sino a todo Cordones de Chapelco”. Comentó que “las 200 familias ya están pagando su lote como corresponde, tienen un sueño y tienen una esperanza que se va a hacer realidad”.

Saloniti destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y puntualizó que a San Martín de los Andes “debe ser una de las ciudades que más inversión y apoyo nos han brindado”.

Además, mencionó algunas iniciativas en la localidad como el proyecto en “el barrio Aitue, la licitación en Cerro Chapelco, aeropuerto, escuelas, centro de adultos mayores”. “Son hechos concretos que impactan en una comunidad que está creciendo, que va a seguir creciendo y que necesitaba imperiosamente cubrir ese déficit de infraestructura”, manifestó.

“El Gobierno de la provincia se está poniendo al día con San Martín de los Andes y hay un montón de obras por delante”, señaló el intendente y expresó: “Me siento orgulloso de tener el acompañamiento del gobernador, de todo su equipo, de la forma en que trabajan con nosotros y de sentirnos acompañados”. “El único objetivo que tenemos es que le vaya mejor a la gente”, concluyó.

También participaron del acto los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; y el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), Sebastián González, entre otros.