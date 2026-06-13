“Es el comienzo de una nueva etapa”: Figueroa encabezó la entrega de más de 70 escrituras en San Martín de los Andes

Durante un acto realizado este sábado en San Martín de los Andes encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Carlos Saloniti, se entregaron 73 escrituras a vecinos de la localidad, como parte del plan Neuquén Habita, una política de Estado que prevé el desarrollo de 20.000 soluciones habitacionales con una inversión de 450 millones de dólares.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; y la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio.

Figueroa remarcó que “se necesitan viviendas en la provincia de Neuquén, pero si de 60.000 viviendas que entregamos en toda la historia, por 50.000 no se ha pagado un centavo, es imposible seguir construyendo”, por lo que reconoció a los vecinos que sí lo hicieron.

“No es lo mismo al que paga que el que no paga, porque el que paga le termina dando una oportunidad a otro que está también necesitando la vivienda”, aseguró.

En este sentido, afirmó que “esto no es la finalización de un proceso sino el inicio, porque ahora se van a poder incorporar en los créditos que vamos a otorgar para que puedan mejorar su vivienda, para que puedan ampliar, para que le puedan hacer las refacciones necesarias”.

El gobernador Figueroa encabezó el acto y destacó la importancia de regularizar la situación habitacional neuquina.

El gobernador enfatizó que “lo importante es que esto termina respondiendo a un sistema en donde los neuquinos hemos elegido de qué manera vivir. Y eso lo tenemos que cuidar, esto que estamos logrando entre todos, porque ustedes colaboran con este granito de arena de algo tan simple y tan necesario como es que cada uno pague su vivienda”.

“El que pagó su vivienda tiene que tener su escritura, porque de esta manera uno puede no solo obtener crédito, sino que también tiene la certeza que le puede dejar a su familia algo importante el día que ya no esté”, remarcó.

Para finalizar, Figueroa señaló que “faltan cosas en Neuquén, pero lo importante es que estamos focalizados en poder lograr todas esas cosas, con la certeza y la decisión de que los fondos que administra la Provincia son de todos, no son de una de un sector privilegiado de la ciudadanía”.

La ministra Tanya Bertoldi destacó el ordenamiento del déficit habitacional y el avance en la entrega de escrituras.

Por su parte, la ministra Bertoldi, afirmó que “cuando asumimos esta gestión, nuestro gobernador nos pidió específicamente que ordenemos el déficit que teníamos en términos de escrituras, pero también el déficit en general que encontramos en cuanto a soluciones habitacionales. Y nos pidió específicamente que dejemos de pensar esto como hechos aislados, que comencemos a planificar, a tomar decisiones a partir de la escucha que estamos haciendo en el territorio”.

“Ayer en Junín de los Andes había una señora que esperó 38 años para tener su escritura, toda una vida. Estas injusticias son las que tienen dejar de ocurrir en la provincia, porque a partir de la escritura una familia puede empezar a planificar un crédito para comprar, ampliar o refaccionar la casa”, aseguró.

En tanto, el intendente Saloniti expresó que “una escritura es más que un documento, es mucho más que eso. Significa años de trabajo, años de esfuerzo, de unión familiar” y recalcó: “Como dice siempre el gobernador, es importante igualar los puntos de partida, para que todos tengan igualdad de oportunidades, y ahí es donde tiene que estar el Estado”.

Acerca de los créditos

La línea de créditos hipotecarios cuenta con la asistencia técnica del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y se caracterizan por ser no bancarios y ofrecer esquemas de cuotas accesibles que en ningún caso pueden superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar solicitante.

El programa Neuquén Habita prevé más de veinte mil soluciones habitacionales con inversión de 450 millones dólares.

Respecto a las alternativas vigentes, la línea construcción otorga un financiamiento del 100% de la obra para viviendas nuevas con un monto de asistencia de hasta 150 millones de pesos, mientras que la línea ampliación y refacción está destinada a optimizar y consolidar hogares ya existentes con un tope de asistencia de hasta 75 millones de pesos.

Los interesados pueden realizar la preinscripción correspondiente y consultar los requisitos vigentes de manera totalmente digital a través de la Oficina Virtual de ADUS-IPVU. https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/