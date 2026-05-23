Neuquén lideró las ventas en supermercados durante el primer trimestre del año: registró un crecimiento interanual del 2,3%

Según un informe publicado por la consultora Politikon Chaco, Neuquén lideró en el primer trimestre del 2026 las ventas en supermercados a nivel nacional, en un contexto generalizado de caída en el consumo interno ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de trabajadores de distintos sectores productivos.

De acuerdo a lo publicado por la consultora, la provincia norpatagónica tuvo un crecimiento interanual de 2,3% en la variable respecto al primer trimestre del 2025.

Cabe destacar que solamente Neuquén y San Luis (0,6%) registraron un aumento interanual en cuanto a ventas en supermercados. Las 22 jurisdicciones restantes del país tuvieron una caída del consumo en los supermercados.



El gobernador Rolando Figueroa publicó en su cuenta de X que “en un contexto nacional complejo, estos datos muestran que nuestra provincia sigue crecimiento y que vamos por el buen camino”.

Además expresó: “Lideramos la generación de empleo, la creación de empresas, las ventas en supermercados y el índice de la construcción. Somos la provincia que más invierte en obra pública per cápita y ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional, aun representando solo el 1,5% de la población del país”.



Desde el comienzo de su gestión, Rolando Figueroa ponderó la importancia del trabajo de los neuquinos para que la Provincia registre números positivos en términos de construcción, empleo privado, desarrollo de obra pública, exportaciones, etcétera, en medio de un contexto de fuerte ajuste económico propiciado por el presidente Javier Milei.



