La ciudad de Neuquén volverá a ser el escenario de una jornada destinada a fortalecer la inserción laboral y acercar oportunidades concretas a vecinos de distintos sectores. En esta oportunidad, el programa “Próximo Paso en tu Barrio” desembarcará en Parque Industrial con actividades orientadas especialmente a jóvenes y adultos mayores de 16 años. La propuesta se desarrollará este sábado 30 de mayo de 16 a 20 y apunta a facilitar el acceso a herramientas de formación, programas provinciales y acompañamiento para quienes buscan trabajo o desean mejorar sus posibilidades laborales.
Orientación laboral, currículum y programas provinciales
Durante la jornada de este sábado habrá espacios destinados a asesorar a los asistentes sobre búsqueda laboral, entrevistas de trabajo y confección de currículum vitae. Además, se realizarán actividades lúdicas vinculadas al desarrollo de habilidades blandas, cada vez más requeridas en el mercado laboral.
Los vecinos también podrán acceder a información y preinscribirse en el programa Emplea Neuquén, recibir orientación sobre el programa Kimun y conocer distintas búsquedas laborales activas y propuestas de capacitación disponibles en la provincia.
Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral remarcaron que el objetivo es descentralizar las políticas públicas y acercarlas directamente a los barrios, evitando que muchos vecinos deban trasladarse hasta el centro para acceder a este tipo de servicios.
“Queremos oportunidades cerca de cada casa”
El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, destacó la importancia de llevar estas iniciativas a distintos puntos de la capital y del interior provincial. “Queremos que cada neuquino tenga la posibilidad de acceder a información, orientación y oportunidades concretas cerca de su casa”, aseguró el funcionario.
Además, Castelli remarcó que las jornadas buscan acompañar especialmente a jóvenes y personas que intentan reinsertarse en el mercado laboral, brindando herramientas prácticas y contacto directo con programas que ya se implementan en diferentes localidades de la provincia.
Un programa que también llega a las escuelas
La iniciativa forma parte de una estrategia provincial más amplia orientada a fortalecer el acceso al empleo y la capacitación en Neuquén. Además de las jornadas barriales, “Próximo Paso” también se desarrolla en escuelas secundarias técnicas y de enseñanza media.
A través de talleres participativos, el programa busca acompañar a estudiantes que comienzan a pensar su futuro laboral o educativo, acercándoles herramientas para construir sus proyectos de vida y conocer alternativas de formación y empleo dentro de la provincia de Neuquén.