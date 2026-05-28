La ciudad de Neuquén volverá a ser el escenario de una jornada destinada a fortalecer la inserción laboral y acercar oportunidades concretas a vecinos de distintos sectores. En esta oportunidad, el programa “Próximo Paso en tu Barrio” desembarcará en Parque Industrial con actividades orientadas especialmente a jóvenes y adultos mayores de 16 años. La propuesta se desarrollará este sábado 30 de mayo de 16 a 20 y apunta a facilitar el acceso a herramientas de formación, programas provinciales y acompañamiento para quienes buscan trabajo o desean mejorar sus posibilidades laborales.

Orientación laboral, currículum y programas provinciales

Durante la jornada de este sábado habrá espacios destinados a asesorar a los asistentes sobre búsqueda laboral, entrevistas de trabajo y confección de currículum vitae. Además, se realizarán actividades lúdicas vinculadas al desarrollo de habilidades blandas, cada vez más requeridas en el mercado laboral.

Este sábado habrá jornadas que brindarán herramientas para desenvolverse de manera eficaz en entrevistas laborales y se ayudará en la elaboración de CVs - Foto Neuquén Informa

Los vecinos también podrán acceder a información y preinscribirse en el programa Emplea Neuquén, recibir orientación sobre el programa Kimun y conocer distintas búsquedas laborales activas y propuestas de capacitación disponibles en la provincia.

Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral remarcaron que el objetivo es descentralizar las políticas públicas y acercarlas directamente a los barrios, evitando que muchos vecinos deban trasladarse hasta el centro para acceder a este tipo de servicios.

“Queremos oportunidades cerca de cada casa”

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, destacó la importancia de llevar estas iniciativas a distintos puntos de la capital y del interior provincial. “Queremos que cada neuquino tenga la posibilidad de acceder a información, orientación y oportunidades concretas cerca de su casa”, aseguró el funcionario.

Además, Castelli remarcó que las jornadas buscan acompañar especialmente a jóvenes y personas que intentan reinsertarse en el mercado laboral, brindando herramientas prácticas y contacto directo con programas que ya se implementan en diferentes localidades de la provincia.

Un programa que también llega a las escuelas

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial más amplia orientada a fortalecer el acceso al empleo y la capacitación en Neuquén. Además de las jornadas barriales, “Próximo Paso” también se desarrolla en escuelas secundarias técnicas y de enseñanza media.

A través de talleres participativos, el programa busca acompañar a estudiantes que comienzan a pensar su futuro laboral o educativo, acercándoles herramientas para construir sus proyectos de vida y conocer alternativas de formación y empleo dentro de la provincia de Neuquén.