El mercado laboral argentino finalizó el segundo semestre de 2025 mostrando signos claros de recuperación en sectores estratégicos como logística, producción alimenticia, frigoríficos, tecnología y servicios. Este impulso positivo anticipa para 2026 una mayor demanda de perfiles operativos, técnicos y administrativos.

Durante ese período, los diez perfiles profesionales con mayor solicitud fueron operarios de depósito y logística, pickers y preparadores de pedidos, personal de carga y descarga, así como camareros, mucamas y cocineros en hotelería y gastronomía. También se destacaron representantes de atención al cliente, técnicos de mantenimiento electromecánico, operarios en frigoríficos, clarkistas, administrativos generales y ejecutivos de cuentas y vendedores.

Un análisis detallado revela que la logística y el correo concentraron el 22% de las búsquedas laborales entre julio y diciembre de 2025, impulsados por el auge del comercio electrónico, la distribución y la cadena de suministro. Los servicios representaron el 17%, la producción alimenticia el 13%, los frigoríficos el 12% y la tecnología el 10%. Otros sectores con presencia significativa fueron la agroindustria (8%), minería y energía (6%), salud y asistencia (6%), construcción (4%) y administración y recursos humanos (2%).

En términos generales, el empleo formal experimentó una recuperación, aunque persisten desafíos importantes. La tasa de actividad se situó en 48,6%, la tasa de empleo en 45,4% y el desempleo alcanzó el 6,6%. Sin embargo, el 36,7% de los trabajadores continúa en la informalidad, reflejando una problemática estructural.

Soledad Curbelo, coordinadora de Reclutamiento y Selección en Ceta Capital Humano, explicó que “el empleo está creciendo donde hay operación real: movimiento de mercadería, producción y mantenimiento técnico”. Enfatizó que “la logística, los frigoríficos y la industria alimenticia están traccionando fuerte y la tecnología aparece cada vez más integrada a procesos que antes no eran digitales”.

Para 2026, se prevé una demanda aún más intensa de perfiles técnicos y administrativos. Sin embargo, uno de los grandes retos continúa siendo la formación, ya que existen puestos disponibles que no siempre se logran cubrir debido a la falta de capacitación específica. Por ello, es fundamental el trabajo conjunto entre empresas, instituciones educativas y programas de inclusión laboral para potenciar el talento.

El cierre del año 2025 dejó en evidencia que el empleo crece en aquellas áreas con inversión en tecnología, logística y producción. Esto proyecta un 2026 con un escenario laboral más dinámico, ofreciendo oportunidades concretas para quienes cuenten con formación técnica y habilidades adaptadas a los nuevos procesos productivos.

En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de ofertas en logística, atención al cliente, administración y ventas farmacéuticas. Córdoba destacó por su demanda en agroindustria, logística, producción y servicios técnicos.

Neuquén y Río Negro mostraron una fuerte actividad en los sectores de Oil & Gas, hotelería y mantenimiento industrial, mientras que Santa Fe combinó búsquedas en minería, producción, logística y perfiles ejecutivos, reflejando la diversidad productiva del país.