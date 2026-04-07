El mundo del trabajo atraviesa una transformación sin precedentes: especialistas proyectan que el 65% de las habilidades necesarias para los empleos cambiará antes de 2030, impulsado por la inteligencia artificial, la automatización y nuevas formas de producción.

El impacto ya se percibe en América Latina y Argentina, donde la digitalización y el crecimiento del ecosistema tecnológico aceleran la demanda de perfiles con competencias adaptables y multidisciplinarias. Desde tareas operativas hasta roles estratégicos, los empleadores buscan profesionales capaces de aprender de forma continua y trabajar en entornos híbridos que integren humanos y tecnología.

“El verdadero desafío no es si los estudiantes usan inteligencia artificial, sino si están desarrollando las habilidades necesarias para trabajar con ella de forma efectiva”, advierte el informe Assessment Evolved, publicado por Pearson. Según Patricia Almendro, gerente de Consultoría Académica de la firma, “la educación debe evolucionar para preparar a las personas para un mundo donde la inteligencia artificial será parte central del trabajo y del aprendizaje”.

El informe destaca cinco claves para adaptarse al nuevo escenario laboral:

Aprender a aprender: adquirir hábitos de aprendizaje constante y actualizar habilidades permanentemente. Integrar la inteligencia artificial como aliada: usarla de forma crítica y estratégica en el trabajo diario. Fortalecer habilidades humanas: pensamiento crítico, comunicación, empatía y toma de decisiones serán cada vez más valoradas. Desarrollar perfiles híbridos: combinar conocimientos técnicos con comprensión del negocio o industria. Pensar la carrera como un proceso dinámico: reinventarse varias veces a lo largo de la vida profesional.

El cambio ya no es una tendencia, sino una realidad que redefine las reglas del juego laboral. Aquellos que logren adaptarse y reconvertirse a tiempo tendrán la ventaja competitiva en un mercado donde la tecnología avanza más rápido que los sistemas educativos y laborales.