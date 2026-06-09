Neuquén avanzará en la conectividad y modernización de su sistema sanitario a través del desarrollo de un plan de telemedicina de alcance provincial. El proyecto prevé dotar de infraestructura tecnológica de manera escalonada a los 109 puestos sanitarios distribuidos en todo el territorio neuquino.

Se trata de kits de dispositivos de telemedicina con otoscopio, ecógrafo, tablet, estetoscopio, dermatoscopio y videocámara, entre otros elementos.

La iniciativa es financiada mediante un acuerdo de asignación de fondos suscripto entre el ministro de Salud, Martín Regueiro; y la empresa Pluspetrol representada por el Country Manager, Julián Escuder.

Este trabajo tiene como objetivo facilitar el acceso al sistema de salud pública a la población de la Provincia, especialmente en los lugares más remotos, donde la presencia de profesionales médicos es más compleja, de manera de garantizar consultas de forma rápida y segura.

Guadalupe Montero, subsecretaria de Salud, habló con La Mañana es de la Primera por AM550 y dijo que “es un plan que venimos trabajando desde el inicio de la gestión, la idea es equipar a puestos sanitarios y hospitales lejos de la Confluencia con kits para que los médicos puedan realizar diagnósticos”.

Se refirió a la prueba que se hizo ayer con Tricao Malal y sostuvo: “Se pueden ver los estudios que se hace una persona, permite evaluaciones a distancia para determinar si una persona requiere otro tipo de atención más compleja, ya que a veces se requieren especialistas para una enfermedad determinada”.

“Esto ayuda a tener más herramientas para dar un diagnóstico, es importante que en las ambulancias estén equipados para visitas a domicilio”, comentó Montero.

Y concluyó: “Trasladar a un paciente muchas veces es complicado por las distancias, esto hace que pueda estar acompañado en cada diagnóstico”.

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