En qué consiste el plan de telemedicina que destina fondos para insumos en puestos sanitarios

Neuquén avanzará en la conectividad y modernización de su sistema sanitario a través del desarrollo de un plan de telemedicina de alcance provincial. El proyecto prevé dotar de infraestructura tecnológica de manera escalonada a los 109 puestos sanitarios distribuidos en todo el territorio neuquino.

Se trata de kits de dispositivos de telemedicina con otoscopio, ecógrafo, tablet, estetoscopio, dermatoscopio y videocámara, entre otros elementos.

La iniciativa es financiada mediante un acuerdo de asignación de fondos suscripto entre el ministro de Salud, Martín Regueiro; y la empresa Pluspetrol representada por el Country Manager, Julián Escuder.

Este trabajo tiene como objetivo facilitar el acceso al sistema de Salud pública a la población de la Provincia, especialmente en los lugares más remotos, donde la presencia de profesionales médicos es más compleja, de manera de garantizar consultas de forma rápida y segura.

Tras la firma del acuerdo y de una demostración de cómo funcionará el sistema, con una teleconsulta entre Tricao Malal y Neuquén, el ministro Regueiro destacó el impacto de la tecnología para acortar distancias: "Estas herramientas nos permiten acercar la salud a la gente en un ámbito extrahospitalario y resolver situaciones en lugares del interior donde es complejo radicar profesionales. Hoy pudimos ver una ecografía en tiempo real a más de 300 kilómetros de distancia. El plan está pensado principalmente para el ámbito rural; busca evitar derivaciones o traslados innecesarios y permitir que un especialista realice desde un control dermatológico o una otoscopía hasta una auscultación a distancia para detectar soplos o congestiones pulmonares".

Atención de especialistas y diagnóstico en directo



La incorporación de esta nueva tecnología transformará sustancialmente la atención médica en el interior, ya que permitirá realizar consultas de primer y segundo nivel de complejidad. Gracias a la red virtual, los pacientes de las zonas más alejadas podrán acceder a interconsultas con médicos especialistas sin necesidad de trasladarse, en una primera instancia, a centros de mayor complejidad.

Asimismo, el equipamiento de última generación posibilitará la realización de diagnósticos en directo para ecografías y otras prácticas médicas complejas. De esta manera, un especialista ubicado en un hospital de cabecera podrá evaluar estudios por imágenes en tiempo real mientras se realizan en la posta sanitaria, agilizando los tiempos de detección y tratamiento de diversas patologías.

Para lograrlo, el Plan de Telemedicina contará con equipamiento simple, de fácil manejo y portátil, lo que facilitará la atención incluso en locaciones fuera de los propios puestos sanitarios. Este sistema será administrado por personal del sistema de salud, aprovechando que todos los establecimientos cuentan con conexión a internet, elemento clave para el funcionamiento del sistema y la comunicación con los médicos de referencia.

Inversión y responsabilidad social



"Para nosotros, la salud es uno de los pilares más importantes de lo que hacemos en apoyo a la sociedad. Lo hemos venido haciendo en toda nuestra historia, en nuestros casi 50 años en Pluspetrol. Hemos apoyado distintas iniciativas, en este caso combinando salud con tecnología. Estamos muy contentos de seguir apoyando proyectos que generan un impacto positivo y concreto en la salud de los neuquinos y de las comunidades cercanas a nuestras operaciones", afirmó Escuder tras la firma.

Este proyecto forma parte de la estrategia de Responsabilidad Social de Pluspetrol, que prevé una inversión de 4,5 millones de dólares en Neuquén durante 2026. Los fondos estarán destinados a diversos proyectos estructurados en tres ejes estratégicos: educación, producción y fortalecimiento institucional, complementando así la actividad de Pluspetrol como operador clave en el desarrollo energético de la provincia y del país.