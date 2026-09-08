Neuquén llevó adelante un operativo de limpieza en el playón aledaño al CPEM 12

La Municipalidad de Neuquén llevó adelante un operativo de limpieza en el playón que se encuentra aledaño al CPEM 12 de la ciudad. El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de cómo fue el proceso de ordenamiento en el espacio que estaba abandonado.

“Es un espacio hermoso, en pleno centro, muy cerca de calle Leloir y donde hay un movimiento de chicos y adolescentes”, describió el funcionario y dijo que “se transformaba en una situación insegura. Más allá de que se diga que son personas en situación de calle, yo creo que aprovechan sectores para delinquir”.

Manifestó en AM550 que “ingresamos con empleados municipales para avanzar en el operativo de limpieza, trabajamos entre distintos organismos con usurpaciones de espacios públicos y se logró un beneficio para toda la zona. Ojalá que en poco tiempo tengamos el desarrollo de alguna obra que consolide el desarrollo del lugar”.

Sobre la misma línea, Cristian Haspert indicó que “estaba desde hace mucho tiempo esta situación y el operativo se festejó; primero trabajó la Policía con la usurpación, se sacaron algunas personas que usaban de baño el lugar”.

El funcionario municipal manifestó que “Neuquén crece permanentemente y hay que adaptarse a ese crecimiento, hacer llegar los servicios a toda la ciudad, el Operativo Puerta a Puerta funciona muy bien por ejemplo, estaremos en distintos barrios los próximos días”.

En ese sentido añadió: “Cada vez que notificas un barrio nos hace pensar que debemos sostener este operativo por los próximos años, los centros de transferencia tienen 500 visitas por día en la semana y nos pone muy contentos, no se va más a las costas de los ríos a arrojar basura”.

“Es muy fuerte la inversión que hacemos con innovación, limpieza de pluviales, erradicación de microbasurales”, concluyó Haspert.

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