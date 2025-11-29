El subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert, compartió un contundente mensaje en redes sociales: "No vengas a quemar árboles, vení a disfrutarlos". El funcionario se encuentra trabajando en la isla 132 junto con una cuadrilla de 45 personas del área a su cargo, y allí observó algo que lo alarmó.

En una semana en la que los incendios forestales tuvieron en vilo a toda la provincia, y donde la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo junto con el Sistema Provincial de Manejo del Fuego trabajaron incluso en horas nocturnas para controlar los focos, Haspert alertó sobre los cuidados que hay que tener en los espacios a la vera de los ríos de la ciudad.

"No vengas a prender fuego a la costa del río" pidió el funcionario municipal. En su mensaje destacó a uno de los árboles de la zona en la que se encuentran trabajando, el cual estaba visiblemente dañado por una fogata realizada en un lugar inapropiado. "Algunos tenemos que tomar la decisión de bajarlos, porque significan un riesgo", lamentó.

Haspert también destacó que con la cantidad de hojas y pasto seco que hay en las áreas de la ribera, "una colilla de cigarrillo puede generar fuego". El subsecretario cerró su mensaje pidiendo "no vengas a quemar árboles, vení a disfrutarlos, vení a caminar, a pasear, a tomar mate".