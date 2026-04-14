Una vidriera clave para atraer turistas

Neuquén ya está en uno de los escenarios más importantes del turismo en la región. La provincia participa en la WTM Latin America 2026, en San Pablo, Brasil, una feria que reúne a operadores, agencias de viajes y destinos de todo el mundo.

El objetivo es claro: posicionarse en un mercado que históricamente ha sido clave y donde cada temporada de invierno se juega buena parte del movimiento turístico.

El subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, lo explicó en AM550:

“En este momento estamos participando del inicio de WTM, una de las ferias más importantes del sector turístico, en un mercado prioritario, que es el brasilero y con el que venimos trabajando históricamente”, confirmó.

Trabajo conjunto para vender el invierno

La presencia neuquina no es solo institucional. La provincia llegó con una estrategia que combina lo público y lo privado, buscando cerrar acuerdos concretos.

Sciacchitano detalló:

“En este caso representando Neuquén Tur con su presidente, Gustavo Fernández Capiet. También con representantes de las cámaras y asociaciones privadas de la provincia”, puntualizó.

El foco está puesto en la comercialización. “El gran objetivo de este viaje a WTM es comercializar y trabajar sobre la próxima temporada, con la mayor oferta de nieve del país como tiene Neuquén”, afirmó.

Inversiones que marcan la diferencia

La propuesta no se queda solo en la promoción. Neuquén llega con novedades concretas que buscan destacarse frente a otros destinos.

Entre ellas, sobresale la incorporación de una telecabina para 10 personas en Chapelco, que se convertirá en el medio de elevación más moderno de Sudamérica. A esto se suman mejoras en el aeropuerto y nuevas inversiones en otros centros de esquí.

“El gran objetivo de este viaje a WTM es comercializar y trabajar sobre la próxima temporada, con la mayor oferta de nieve del país como tiene Neuquén”, insistió el funcionario, al remarcar el peso de estas obras.

También hay avances en Cerro Bayo, con una nueva aerosilla, y en Caviahue, con la incorporación de cañones de nieve artificial.

Más vuelos para sostener la temporada

Uno de los puntos clave para el crecimiento turístico es la conectividad. En ese sentido, la provincia apunta a garantizar un flujo constante de visitantes.

“Vamos a tener una buena conectividad asegurada, con más de 100 frecuencias semanales entre Chapelco y el aeropuerto de Neuquén”, indicó Sciacchitano, detallando que habrá vuelos desde Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Rosario, Salta, Comodoro Rivadavia y Mendoza.

Prepararse para recibir mejor

La estrategia también incluye capacitación. El objetivo es mejorar la experiencia de quienes llegan desde Brasil.

“Hemos hecho un convenio con el instituto Guimarães y con la embajada de Brasil para capacitarnos en el idioma portugués a todo el sector turístico”, explicó el subsecretario.

El programa ya avanzó a un segundo nivel, con contenidos más específicos, y busca fortalecer un aspecto clave: la atención al visitante.

Lo que está en juego

La participación en la WTM Latin America no es una acción aislada. Forma parte de una política sostenida para ampliar la presencia de Neuquén en mercados internacionales y consolidar su perfil como destino competitivo.

Con nieve, infraestructura, vuelos y capacitación, la provincia busca llegar a la próxima temporada con una oferta más sólida y con mayores oportunidades de atraer visitantes.