El Gobierno de Neuquén continúa con la ejecución de la obra sobre la Ruta Provincial 23, en el tramo que une Rahue con Pilo Lil, una intervención estratégica para mejorar la conectividad en la región. Actualmente, los trabajos registran un avance acumulado estimado del 29%.

Las tareas se desarrollan en el sector comprendido entre los kilómetros 10, 5 y 17, donde se ejecutan distintos trabajos fundamentales para la construcción de la traza.

Entre ellos, se destacan las tareas de movimiento de suelos, que incluyen la conformación de terraplén, pedraplén, subrasante, subbase drenante y base anticongelante, estructuras esenciales para garantizar la estabilidad y durabilidad del camino. Asimismo, se avanza en la construcción de drenes transversales y en la conformación de cunetas, obras que permiten un adecuado escurrimiento del agua.

De igual manera, se ejecutan gaviones para las cabeceras de alcantarillas y se realiza la colocación de geomallas para la contención de contrataludes, intervenciones que contribuyen a la estabilidad de la traza y a la seguridad vial.

La Ruta Provincial 23 es considerada una traza estratégica para la Provincia, ya que conecta localidades como Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil y Junín de los Andes, además de vincular pasos internacionales clave como Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

La pavimentación se ejecuta por tramos y forma parte de un plan integral que busca completar la totalidad del corredor, mejorando la transitabilidad durante todo el año, fortaleciendo el desarrollo turístico y productivo, y consolidando la integración territorial en la región del Pehuén.

Estas obras se desarrollan dentro del plan de infraestructura vial que impulsa la Provincia, con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer el desarrollo regional y brindar mejores condiciones de circulación y seguridad para los neuquinos.

Se solicita a quienes transitan por el sector hacerlo con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra, debido a la presencia de maquinaria y desvíos provisorios.



