El Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó esta semana la Resolución número 839/26, que dispone un incremento del 67% en las partidas destinadas a comedor, refrigerio y gastos generales de los establecimientos públicos. Esta actualización, que regirá a partir de junio, busca garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas bajo la premisa del modelo neuquino de ordenar la administración pública para redistribuir los recursos en beneficio de la gente.

Desde el inicio de la actual gestión, la cartera educativa registra una inversión histórica. Las partidas de comedor, que abastecen a los niveles Inicial, Primaria, Especial y Albergues (de Primaria, Media y Adultos), acumulan un aumento del 530%. Por su parte, los fondos para refrigerio, que cubren a todo el sistema educativo, alcanzaron un incremento del 740%.

Como ejemplo del impacto real en las aulas, una escuela de categoría “D” pasó de recibir un monto mensual por estudiante de $326,86 en diciembre de 2023 a $2.058,00 en la actualidad para comedores. En el caso del refrigerio, el valor por alumno saltó de $84,87 a $712.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi expresó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “hablamos de un aumento del 740% cuando comparamos el acumulado de los aumentos que tuvimos desde que empezó la gestión. En diciembre del 2023, se pagaba para un desayuno o merienda $85 y ahora se pagará $712. En el caso del comedor, pasó de pagarse $523 a $2.058.

Además comentó: “Es un orgullo el incremento de las partidas, la definición del Gobernador siempre tiene que ver con acompañar en algunos casos con suplementos nutritivos en las escuelas”.

“Trabajamos con nutricionistas que coordinan y difunden material para que las escuelas puedan trabajar en una forma de optimizar y apostar a los alimentos que se ofrecen, pensamos en una alimentación saludable sin altos niveles de azúcar y de harina”, detalló la funcionaria provincial.

En ese sentido continuó: “La idea es que estos refuerzos sean lo más saludables posibles, se incorpora paltas, huevos, harinas que no sean blancas, avena, salvado de trigo. En la mayoría de las instituciones el equipo directivo se encarga de realizar las compras y todo lo que tiene que ver con el manejo del refrigerio”.

El incremento fue de $85 a $712

Gastos generales y distribución



La resolución también impacta en las partidas de gastos generales no inventariables (artículos de limpieza, librería, papelería y gastos menores). Con el nuevo aumento del 67% respecto del inicio de la actual gestión, registró incrementos acumulados de hasta un 526%; esto implica que un establecimiento de categoría “A”, al que llegaban $273.004 recibirá $1.709.693 en forma mensual.

La distribución de estos recursos se realiza según la clasificación de cada escuela, en estricto cumplimiento del Estatuto del Docente (Ley 14.473), asegurando un esquema equitativo y transparente en todo el territorio provincial.

Bajo este mismo concepto de equidad y fortalecimiento del sistema, se suman otras acciones implementadas de forma paralela como la inversión sostenida en becas para los estudiantes, la puesta en marcha y desarrollo ininterrumpido de un ambicioso plan de infraestructura educativa; y el refuerzo de las partidas destinadas al sector. Estas políticas continúan incluyendo el pago de aquellos ítems que componen parte del salario docente, que corresponde abonar a Nación y que el Gobierno asumió plenamente con recursos propios.

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