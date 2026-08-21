El Gobierno de Neuquén puso en marcha la tercera edición consecutiva del Programa de Crédito Fiscal para Inversiones 2026, una herramienta que permitirá a pymes y empresas recuperar hasta el 20% de las inversiones realizadas durante el año.

La iniciativa cuenta con un cupo total de $3.000 millones y apunta a acompañar a las firmas que decidan incorporar bienes de capital, renovar equipamiento, modernizar procesos o realizar obras de infraestructura dentro de la provincia.

Hasta $60 millones según el tipo de empresa

El beneficio se entrega mediante un bono de crédito fiscal que puede utilizarse para cancelar Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario hasta 2030. El porcentaje se calcula sobre el monto invertido neto de IVA.

Para esta edición se establecieron beneficios máximos de $25 millones para pymes, $30 millones para grandes empresas y hasta $60 millones para conjuntos económicos.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó que el programa forma parte de las herramientas que permiten impulsar la inversión privada en Neuquén.

“La gestión de un Estado ordenado y eficiente, que impulsa el gobernador Rolando Figueroa, nos permite implementar estas políticas públicas que permitan incentivar la inversión privada”, explicó.

La propuesta contempla inversiones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, por lo que las empresas tienen una nueva oportunidad para transformar parte de sus desembolsos en un crédito aplicable a futuros impuestos provinciales.

El antecedente que muestra el impacto

La continuidad del programa llega después de los resultados obtenidos durante 2025. En esa edición, más de 260 empresas accedieron al beneficio por el total del cupo disponible de $3.000 millones.

Según los datos procesados por Centro PyME-ADENEU, esas compañías realizaron inversiones en Neuquén por más de $108.000 millones.

Entre los destinos de esas inversiones aparecen maquinaria pesada, flota de vehículos, equipamiento específico, obras civiles e infraestructura, además de herramientas informáticas y mobiliario.

Un beneficio mayor para quienes compren en Neuquén

El programa también establece una diferencia según el origen de los proveedores. Las empresas que contraten proveedores neuquinos podrán acceder a un beneficio de hasta el 20% de la inversión, mientras que las compras a proveedores de otras provincias tendrán un beneficio del 5%.

De esta manera, una parte del dinero destinado a nuevas inversiones puede volver a las propias empresas mediante crédito fiscal, mientras se favorecen las compras dentro de la provincia.

Cómo acceder al beneficio

La presentación es 100% digital: tanto la adhesión como la carga de comprobantes y la certificación de las inversiones se realizan de manera online.

La primera etapa permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar el cupo disponible. Las solicitudes serán consideradas según el orden y la fecha de ingreso de la documentación completa.

Los requisitos, la reglamentación y la guía para realizar la presentación están disponibles en la ventanilla oficial de Centro PyME-ADENEU.