Neuquén participa del Programa de Energía 2026 junto a empresarios de Estados Unidos y referentes del sector oil and gas

Las jornadas de trabajo del Programa de Energía 2026 comenzaron este miércoles en Neuquén y reunieron a representantes del sector público, empresarios y referentes de la industria hidrocarburífera. El encuentro, organizado por AmCham Argentina y el IAPG, se extenderá hasta el viernes 28 de agosto con una agenda centrada en innovación tecnológica, logística, competitividad e inversiones.

La iniciativa pone nuevamente a Neuquén y Vaca Muerta en el centro de la discusión energética nacional, con especial atención en las condiciones necesarias para sostener el crecimiento de la actividad y proyectar nuevas oportunidades económicas para la provincia.

Empresarios de Estados Unidos recorren Neuquén y Vaca Muerta

Durante los tres días de actividades están previstos encuentros institucionales, recorridos por yacimientos, visitas a organismos públicos y reuniones con autoridades municipales de Añelo y San Patricio del Chañar, dos localidades estrechamente vinculadas con el desarrollo de Vaca Muerta.

Para Neuquén, este tipo de encuentros representa una oportunidad para mostrar ante empresarios internacionales el nivel de desarrollo alcanzado por la industria y, al mismo tiempo, plantear las necesidades que genera el crecimiento acelerado de la actividad.

La expansión hidrocarburífera impacta directamente en la economía regional, el empleo, la demanda de servicios, el transporte y la infraestructura de las localidades del corredor petrolero.

La Provincia puso el foco en las inversiones y el futuro post Vaca Muerta

La jornada inaugural tuvo lugar en Casa de Gobierno, donde el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, y la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, recibieron a la delegación empresaria.

El grupo estuvo integrado por Marina Senestro, directora de Asuntos de Gobierno de AmCham Argentina, y Martín Kaindl, director de Relaciones Institucionales y Administración del IAPG.

Durante la reunión se presentaron indicadores económicos y productivos de Neuquén y se analizó el crecimiento de la actividad hidrocarburífera. También se abordaron los desafíos vinculados con la generación de condiciones para atraer nuevas inversiones y con la planificación de la provincia más allá del actual ciclo de Vaca Muerta.

“Neuquén está con muy buenos indicadores, producto del trabajo del Gobierno y, en particular, del gobernador Rolando Figueroa. Nos hemos esforzado por generar las condiciones que permitan desarrollar nuestra principal actividad, que es la hidrocarburífera, pero también pensando y proyectando el Neuquén post Vaca Muerta”, señaló Ousset.

El funcionario remarcó además la importancia de fortalecer la relación entre el Estado y las empresas para acompañar el crecimiento económico con sustentabilidad social.

Turismo, ambiente y empleo, dentro de la agenda

Esteves destacó la necesidad de consolidar una articulación entre el sector público y el privado que permita mejorar las condiciones para la llegada de inversiones y favorecer la generación de empleo.

El planteo adquiere particular relevancia en una provincia donde el desarrollo energético convive con otras actividades estratégicas, como el turismo, la producción agropecuaria y la prestación de servicios.

En localidades como Añelo y San Patricio del Chañar, el crecimiento de Vaca Muerta genera nuevas oportunidades comerciales, pero también incrementa las demandas sobre infraestructura, vivienda, rutas, transporte y servicios públicos.

El sector empresario destacó el potencial de Neuquén

Desde el IAPG, Kaindl valoró la recepción de la delegación y destacó la continuidad del Programa de Energía, que AmCham Argentina y el instituto desarrollan desde hace más de una década.

“Nos llevamos una excelente visión de lo que es hoy Neuquén y de lo que será a futuro. Nos mostraron lo que hoy es el corazón del desarrollo de la industria de hidrocarburos en Argentina, una de las actividades industriales más importantes que tiene nuestro país”, afirmó.

Por su parte, Senestro resaltó el objetivo de generar espacios de cooperación entre empresas y organismos públicos.

“Impulsamos la cooperación y la articulación público-privada para generar espacios de diálogo que fomenten las inversiones y hagan crecer a la Argentina, y en este caso a Neuquén, y a todas las empresas que participan de este programa de nivel internacional”, sostuvo.

Qué significa para Neuquén la llegada de nuevas inversiones

Para la provincia, el interés de compañías internacionales en el sector energético puede traducirse en nuevas oportunidades de inversión, empleo y contratación de proveedores locales. El desafío planteado por las autoridades neuquinas es que el crecimiento de Vaca Muerta pueda estar acompañado por infraestructura y servicios acordes a la expansión de la actividad, especialmente en las localidades más cercanas a los yacimientos.

La agenda del Programa de Energía 2026 permitirá además que los empresarios conozcan directamente el funcionamiento de los desarrollos hidrocarburíferos y las condiciones productivas de la región.

Con Vaca Muerta como principal motor económico, Neuquén busca consolidar su posición como uno de los principales polos energéticos de Argentina y, en paralelo, avanzar en una estrategia de desarrollo que contemple el escenario posterior al actual ciclo hidrocarburífero.