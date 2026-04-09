Concejales de Neuquén pedirán al Congreso de la Nación la eliminación urgente del Impuesto a los Combustibles Líquidos ante la falta de su coparticipación a los municipios para la ejecución de obras viales. La declaración obtuvo despacho aunque no fue acompañada por el bloque de concejales de La Libertad Avanza.

Los ediles neuquinos aprobaron este miércoles el despacho para pedir el tratamiento de la anulación de los impuestos a los combustibles y así evitar que se lo cobre a los consumidores de Neuquén.

La normativa explica que dicho impuesto tiene como finalidad la ejecución de obras públicas viales, el mantenimiento del transporte público de pasajeros y la ejecución de viviendas a través de su coparticipación, sin embargo estas transferencias fueron suspendidas por el Gobierno nacional hace dos años.

“Lamentablemente no tuvimos el acompañamiento del bloque de la Libertad Avanza, que manifestó que hoy las cuentas no están acomodadas como para que puedan eliminar algún tipo de impuesto, a pesar de que ellos mismos son los que manifiestan que hace dos años hay superávit a nivel nacional”, declaró Santiago Galíndez, concejal del oficialismo.

En este sentido, agregó que también se le solicitó al bloque opositor que realice las gestiones ante Nación para que el impuesto recaudado “se vuelque a los neuquinos para poder seguir llevando adelante obras viales y sostener el boleto de colectivos”.

Qué plantea el proyecto

Galíndez explicó que la coparticipación que se hace con este impuesto y que iba directo a las arcas del municipio para sostener la traza vial o el boleto de colectivos, no se envió más desde que asumió este gobierno nacional. Sin embargo, ese impuesto se sigue cobrando cuando uno carga combustibles en las estaciones de servicio.

El edil detalló que en el valor del litro de nafta, un 16% corresponde a este tipo de impuestos y otro 21% al IVA. De esta forma, el Estado nacional recauda 36 de cada 100 pesos cargados en las estaciones de servicio.

El proyecto fue propuesto por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Concejo Deliberante de Neuquén y expresa, además que la aplicación de estos impuestos afecta a diversos sectores productivos, organizaciones sociales y representantes territoriales.

Por otro lado, resaltó que desde el Concejo hubo acuerdo con los distintos partidos políticos para llevar adelante la eliminación de algunas tasas municipales: “Venimos trabajando en conjunto con una mirada que coincide en tener las cuentas ordenadas y ir hacia una eliminación de impuestos. Por este motivo y por iniciativa del intendente Mariano Gaido, hemos eliminado más de 56 tasas en lo que va de esta gestión manteniendo la obra pública”, finalizó.