El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó por mayoría la reducción de entre el 50% y el 70% de la tasa municipal para terrenos baldíos durante 2026, con aplicación retroactiva al mes de enero.

El proyecto fue tratado sobre tablas luego de ser enviado por el Ejecutivo municipal. Según explicó el presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza (Fuerza Libertaria), la medida busca corregir un desfase generado al momento de aprobar la tarifaria.

Por qué se decidió bajar la tasa

Artaza explicó que al momento de sancionarse la ordenanza tarifaria no estaban disponibles las valuaciones fiscales actualizadas, lo que derivó en aumentos significativos de la sobretasa.

“Hubo que corregir un desfase en la tasa de baldíos porque no teníamos las valuaciones fiscales cuando se aprobó la tarifaria”, señaló.

El beneficio alcanzará principalmente a:

Terrenos de hasta 600 m² cuando se trate de un único lote.

Lotes de hasta 2.000 m² en zonas periféricas.

Los descuentos se aplicarán con el mismo esquema del “botón neuquino” utilizado para tasas retributivas:

50% para familias

40% para comercios

30% para industrias

10% para otros propietarios

Retroactividad y plazos de pago

Debido a que los vencimientos semestrales y los correspondientes a enero, febrero y marzo ya se cumplieron, el Concejo estableció que la medida tenga retroactividad a enero de 2026, sin intereses.

Además:

Quienes no pagaron el semestre anticipado tendrán plazo hasta el 30 de junio .

Los contribuyentes que ya abonaron recibirán un pago a cuenta a su favor por la diferencia.

Reclamos por aumentos en los terrenos

Durante el debate, concejales de distintos bloques señalaron que vecinos denunciaron aumentos muy elevados en el impuesto.

La concejal Denisse Stillger (PRO) acompañó la reducción y explicó que muchas familias invierten en terrenos como forma de ahorro.