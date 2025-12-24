En medio de la polémica por el Presupuesto 2026 de Senillosa, el intendente Lucas Páez habló y dio su opinión. El anteproyecto impulsado por los concejales había planteado que el Concejo Deliberante se quede con el 10% del presupuesto total del Ejecutivo municipal, una cifra inédita para ciudades neuquinas de similar tamaño.

De aprobarse, los ediles pasarían a percibir ingresos mensuales que superarían los 7 millones de pesos, muy por encima del promedio regional y en una ciudad que recibe asistencia de la Provincia para cumplir con el pago de sueldos.

Ahora el intendente Lucas Páez ratificó el rumbo de austeridad de las cuentas municipales y llamó a la reflexión por el pedido de aumento desproporcionado de los concejales.

“Resignar el presupuesto de las obras para aumentar el presupuesto del Concejo Deliberante, implica resignar las obras para mejorar la calidad de vida de la gente y que va en contra de lo que está pidiendo la sociedad y que impulsa el gobierno de Rolando Figueroa”, aseguró este sábado el intendente Lucas Páez.

Como en Junín de los Andes y en el reciente caso de Vista Alegre, donde se vetaron los aumentos, el mensaje sigue siendo el mismo: mantener la austeridad.

“Aumentar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de un Consejo, resignando otra partida, contradice las prioridades que tenemos y que tiene el gobierno provincial en cuanto a uso de los recursos”, remarcó Páez.

Desde el municipio detallaron que el recorte dejaría sin funcionar propuestas para la comunidad. “Implica dejar fuera las obras para mejorar la calidad de vida de la gente, y que va en contra de lo que está pidiendo la sociedad. Sobre todo cuando se destinaría en su mayoría a sueldos”, agregó el intendente. Además opinó que el aumento es "inédito y desmesurado" para el Deliberante.

El detalle del presupuesto

El presupuesto elevado por el Ejecutivo local para 2026 fijó la suma de funcionamiento de $25.142 millones que incluye obras de red eléctrica e iluminación, redes de agua, además de servicios básicos y la continuidad del ambicioso plan de asfalto y cordones cunetas que se realiza en la ciudad.



Explicaron que en el Concejo Deliberante trabajan 22 personas. Los siete concejales demandan un costo laboral (sin considerar los aportes y contribuciones) de $150 millones anuales. Con el proyecto de presupuesto que proponen incrementar esta partida a la suma de $650 millones anuales (333% más).



“Si los concejales insisten en esta ordenanza será vetado por el Ejecutivo”, remarcó Páez y recordó que la ciudad es asistida todos los meses por la Provincia para pagar sus sueldos con cerca de 500 millones mensuales.