Neuquén pisa fuerte en Chile con el 40º Comité de Integración Los Lagos

Con la participación de los ministros neuquinos de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig y de Energía, Gustavo Medele, comenzó a sesionar este miércoles el 40º Comité de Integración Binacional Los Lagos. El encuentro se desarrolla en Valdivia, en la Región de Los Ríos de Chile, y reúne a autoridades, sectores productivos e instituciones de la Argentina y el país trasandino.

Además de los ministros neuquinos, participan los intendentes Luis Madueño (Junín de los Andes), Marisa Antiñir (Las Ovejas), Carlos Koopmann (Zapala), Arturo de Gregorio (Villa Pehuenia) y Silvia Canales (El Cholar). Por el país anfitrión, lo hacen los gobernadores Luis Cuvertino Gómez (Región de Los Ríos), Alejandro Santana (Los Lagos), Óscar Crisóstomo (Ñuble) y René Saffirio (La Araucanía).

“Para la provincia del Neuquén, poder estar acá es un motivo de mucha alegría, placer y orgullo”, dijo el ministro Koenig durante el acto de apertura. Además, tras 40 años de reuniones, recordó a “algunas personas de Neuquén que ya no están, pero que trabajaron mucho para esta integración”.

“La integración se produce muchas veces naturalmente entre los pueblos”, indicó y recordó que “la provincia del Neuquén tiene más de 700 kilómetros de frontera con Chile, más que con las provincias de la Argentina que somos limítrofes. Esa frontera es una gran responsabilidad”.

“Somos la provincia con más pasos limítrofes de Argentina y prácticamente estamos integrados con todas las regiones. Con una integración que viene desde hace muchos años, antes de que estuvieran las naciones”, agregó. Además, destacó la presencia de intendentes de la provincia y aseguró que “demuestra el interés que existe por este tipo de actividades”.

“En la Argentina también sufrimos el centralismo muchas veces, a pesar de tener un régimen un poquito más federal”, afirmó el ministro y explicó: “A veces muchas cuestiones tienen que ser tratadas por el Gobierno nacional y no por las provincias”.

Koenig aseveró que "el Gobierno neuquino está asumiendo la responsabilidad y el compromiso de la integración, especialmente con la pavimentación de varios pasos (fronterizos)”.

“En el paso Mamuil Malal, ya se encuentra en ejecución la obra. En el paso Pichachén, va a empezar dentro de muy poquito y nos va a integrar con la región Norte”, detalló y agregó que, en el caso del paso Hua Hum, el gobernador Rolando Figueroa anunció la elaboración del proyecto ejecutivo para una futura pavimentación.

Explicó que los proyectos se ejecutan con fondos neuquinos, ante la decisión del Gobierno nacional de no realizar obras públicas. Dijo que Nación “se ha ocupado de equilibrar la macro” y añadió que “nos sentimos muy contentos de que la macro pueda tener alguna estabilidad que no la hemos tenido en otros años”.

“Por esa circunstancia nos toca a nosotros asumir la responsabilidad y junto con el equipo del gobernador Figueroa estamos trabajando para eso, haciendo acuerdos con organismos multilaterales de crédito, hemos hecho recientemente una emisión de bonos en Nueva York y estamos utilizando todas las herramientas de crédito necesarias para poder realizar las obras”, remarcó.

El ministro explicó que Neuquén es la cuarta provincia exportadora de la Argentina y que este año exportará más de 8.000 millones de dólares. “Tenemos el yacimiento de Vaca Muerta, que es un yacimiento reconocido internacionalmente. La segunda reserva de gas del mundo no convencional y la tercera en petróleo”, puntualizó.

“Me gustaría decirles a las autoridades chilenas que tienen un yacimiento de gas a 200 kilómetros. Están trayendo el gas por barco. Es una oportunidad de poder hacer un cambio y poder traer gas de Argentina”, manifestó.

Consideró que “eso sería un gran acto de integración. Como también en algún momento nos va a tocar la responsabilidad de terminar ese famoso tren que une Zapala con Lonquimay, y de ahí en más unir el Pacífico con el Atlántico por una vía ferroviaria”. “Reduciría costos de logística y fletes marítimos”, finalizó.

Por su parte, el gobernador de la Región de Los Ríos indicó: “Cuatro décadas de trabajo nos permiten afirmar que esta no es una reunión circunstancial. Responde a una realidad más profunda que cualquier división administrativa como es la cercanía histórica, humana, cultural, económica y territorial que existe”.

“La Cordillera de los Andes no es una barrera que nos separa, es el territorio común que nos une”, dijo Cuvertino Gómez y agregó: “Por sus pasos circularon familias, conocimientos, productos y expresiones culturales. La integración no nació en una oficina ni en un tratado, sino de la vida cotidiana”.

Dijo que entre las provincias argentinas y las regiones chilenas “estamos articulando una macrorregión con capacidades agroalimentarias, forestales, pesqueras, acuícolas, industriales, energéticas, científicas y turísticas; con universidades, puertos y comunidades que pueden proyectarse hacia el Pacífico, el Atlántico y el mundo”.

“La primera tarea es avanzar decididamente en conectividad, comprendiendo nuestros pasos fronterizos como parte de un mismo sistema”, señaló y aseguró: “Ñuble y Neuquén, por ejemplo, han sostenido una agenda para avanzar en el paso Minas-Ñuble, vinculando a San Fabián con Las Ovejas”.

“Biobío y Neuquén han dado otro paso concreto con la declaración conjunta del corredor de integración Pichachén”, dijo y destacó “el compromiso de avanzar en pavimentación a ambos lados”.

Además, señaló que “La Araucanía y Neuquén muestran a su vez que la integración también se construye desde los municipios y sus comunidades. La ruta binacional de la fe conecta Junín de los Andes y Villa La Angostura con Curarrehue, Pucón, Villarrica y Freire, a través del paso Mamuil Malal”.

“Para Los Ríos, la consolidación de la ruta CH 203, el cruce lacustre por el lago Pirihueico y el paso Hua Hum representa una prioridad. Es nuestra conexión natural con San Martín de los Andes, con un enorme potencial turístico, comercial y territorial”, manifestó.

“Hua Hum aparece como una prioridad en al menos siete reuniones del comité”, recordó y aseguró: “Esto demuestra que no estamos frente a una idea nueva, sino a una aspiración binacional sostenida”.

“Los Ríos ya dio un paso concreto. En 2024 se inauguran 10,6 kilómetros de asfalto entre Puerto Pirihueico y el paso Hua Hum, completando el último tramo de la ruta CH 203 hacia la frontera”, señaló y, sobre el desarrollo del proyecto para iniciar la pavimentación del paso, agregó: “Queremos valorar especialmente el anuncio del gobernador Rolando Figueroa”.

“Una ruta no termina en el hito fronterizo. Una inversión realizada a un lado pierde valor si no tiene continuidad en el otro. Por eso necesitamos una cartera binacional que coordine prioridades, inversiones y plazos en caminos, complejos fronterizos, puertos, ferrocarriles y servicios turísticos”, sostuvo Cuvertino.

“Neuquén y Río Negro han identificado en el sistema portuario del Biobío y de Los Lagos una alternativa estratégica para proyectar una producción y mercancías principalmente hacia la costa de Norteamérica y los mercados asiáticos. A su vez, que la infraestructura energética y portuaria de Río Negro proyecta sobre el Atlántico, puede abrir oportunidades también para Chile”, expresó el gobernador chileno.

En materia de turismo, consideró que “no basta con promover destinos por separado. Debemos diseñar circuitos binacionales, facilitar el transporte y permitir que ambos países sean parte de un mismo viaje”. Además, remarcó que “necesitamos cooperación permanente en gestión de riesgos, salud, biodiversidad y emergencia. No es solo un gesto de cortesía internacional, puede proteger comunidades y vida humana”.





