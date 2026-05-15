Las largas filas frente a un semáforo en rojo, incluso cuando la calle está vacía, podrían empezar a ser parte del pasado en Neuquén. La Municipalidad avanzó con la firma del contrato para incorporar un sistema de inteligencia artificial que permitirá modificar los tiempos semafóricos en tiempo real, según el movimiento vehicular de cada sector de la ciudad.

La primera etapa se aplicará sobre dos de las avenidas más transitadas: Mosconi y Doctor Ramón. Allí comenzará a funcionar una red de cámaras, chips y software que analizará la circulación y ajustará automáticamente los ciclos de cada esquina para agilizar el tránsito.

La implementación alcanzará a más de 120 cruces semaforizados y tendrá una vigencia inicial de cinco años.

Semáforos que “leen” el tránsito

El nuevo sistema no cambiará la estructura visual de los semáforos ni eliminará los tradicionales segunderos. La transformación estará adentro: sensores y cámaras enviarán información permanente a un centro de monitoreo que decidirá cuánto tiempo debe durar cada luz verde o roja según la cantidad de vehículos que circulen.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, Noelia Rueda Cáceres, explicó "La mañana es de LA PRIMERA", que se emite por la AM550, el objetivo es “reducir los tiempos en el vehículo” y mejorar la circulación sobre las vías más cargadas de la capital.

Según detalló, el software analizará la congestión en tiempo real y adaptará los ciclos durante todo el día. Así, un mismo semáforo podrá tener una duración distinta a la mañana, en horario pico, que durante la tarde o la noche.

“Va a ir variando en tiempo real de acuerdo al análisis de la carga vehicular”, precisó Rueda Cáceres.

El sistema funcionará por bloques: cada cinco semáforos habrá una cámara encargada de medir el flujo vehicular y trasladar esa información al centro operativo.

Un centro de monitoreo que detectará fallas al instante

La nueva tecnología también permitirá detectar problemas en tiempo real. Desde una central ubicada en la terminal de ómnibus se monitoreará toda la red semafórica inteligente y se podrá saber inmediatamente si un cruce quedó fuera de servicio, si entró en intermitente o si hubo un corte de energía.

“Ya no va a ser a través de la radio, con los oyentes que lo van informando, no va a ser necesario porque lo vamos a detectar en tiempo real”, explicó Rueda Cáceres al referirse a la detección automática de fallas.

La obra tendrá un plazo estimado de tres meses y comenzará a ejecutarse por etapas. Aunque la avenida Mosconi todavía atraviesa sectores con trabajos en marcha, el municipio aseguró que el sincronismo inteligente ya puede empezar a implementarse y se irá ampliando a medida que se habiliten nuevos tramos.

Menos tiempo dentro del auto

La expectativa oficial está puesta en reducir considerablemente las demoras diarias. Según explicó la funcionaria, en otras ciudades donde ya funciona este tipo de tecnología se registraron disminuciones de hasta un 20% en los tiempos de viaje.

“Se reduce muchísimo el tiempo en el vehículo”, aseguró la funcionaria

La intención es que ese efecto también se replique en Neuquén, una ciudad donde el crecimiento del parque automotor y la expansión urbana volvieron cada vez más compleja la circulación en horarios pico.

La inteligencia artificial no solo ajustará semáforos individuales: cada modificación impactará en cadena sobre las esquinas cercanas para generar una circulación más continua y ordenada sobre las principales arterias.