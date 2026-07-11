Neuquén prepara aulas tecnológicas para 700 escuelas y despliega un plan de mantenimiento en el receso

El receso invernal no significará una pausa para el sistema educativo de Neuquén. Mientras las aulas permanecen vacías, cuadrillas de mantenimiento trabajarán en escuelas de distintas localidades y el Ministerio de Educación avanzará con una de las inversiones tecnológicas más importantes de los últimos años: el Plan Pehuén, que incorporará equipamiento digital en alrededor de 700 establecimientos de toda la provincia.

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, aseguró que el trabajo continuará durante las vacaciones porque el objetivo es sostener la normalidad alcanzada durante el primer semestre. "Terminamos con mucho trabajo y continuamos con mucho trabajo", resumió en diálogo con Informe Semanal por AM550. Además, destacó que la prioridad fue garantizar el funcionamiento regular de las escuelas y sostuvo que ese será también el desafío para la segunda parte del año.

El receso permitirá ejecutar tareas prioritarias en los edificios escolares

Las intervenciones previstas abarcan establecimientos de la Confluencia y del interior provincial. Según explicó Martínez, el cronograma fue diseñado con criterios precisos para evitar que obras extensas retrasen el regreso a clases.

La funcionaria indicó que el plan contempla trabajos urgentes, compromisos asumidos con comunidades educativas específicas y la finalización de obras iniciadas durante el verano. "Definimos un paquete de tareas que responde a tres criterios", explicó de manera indirecta, al señalar que se priorizaron las reparaciones que no podían esperar, los acuerdos alcanzados con escuelas como la Escuela Especial N.º 1 y la EPET N.º 6, y las terminaciones pendientes de intervenciones anteriores.

En paralelo, durante estas semanas también se intensificarán las tareas de mantenimiento sobre los sistemas de calefacción. Martínez precisó que habrá limpieza y renovación de ductos, revisión de calefactores y otras mejoras destinadas a garantizar un mejor funcionamiento durante el período de bajas temperaturas.

La ministra también se refirió a la situación registrada días atrás en el Distrito Educativo VII, donde algunas escuelas adelantaron el receso por inconvenientes con el abastecimiento de gas. Explicó que la medida alcanzó establecimientos de Loncopué, El Huecú y Colipilli, luego de un pedido realizado por la empresa Hidensa, y afirmó que las autoridades no prevén que esa situación vuelva a repetirse durante el resto del invierno.

El Plan Pehuén llevará aulas tecnológicas a toda la provincia

Uno de los ejes centrales para el segundo semestre será la modernización tecnológica del sistema educativo. Soledad Martínez recordó que la provincia ya logró conectar cerca de 300 escuelas mediante antenas Starlink, una mejora que permitió resolver las limitaciones que sufrían numerosos establecimientos rurales.

Martínez indicó que el plan contempla trabajos urgentes, compromisos asumidos con comunidades educativas específicas y la finalización de obras iniciadas durante el verano.

"Había escuelas que tenían apenas un mega de conexión y ni siquiera alcanzaba para cargar la asistencia de los alumnos", describió la ministra al explicar el escenario con el que comenzó la gestión. Ahora, el Gobierno provincial se prepara para recibir el equipamiento correspondiente al Plan Pehuén, considerado el primer programa neuquino destinado específicamente a reducir la brecha digital.

"Durante el segundo semestre vamos a tener una actividad muy intensa porque empezaremos a recibir el equipamiento correspondiente al Plan Pehuén", anticipó Martínez.

La iniciativa demandó una inversión cercana a 11 millones de dólares, realizada mediante una compra internacional a través de UNOPS.

El programa llegará a aproximadamente 700 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario. Cada institución recibirá carros con computadoras, pantallas interactivas, impresoras 3D, kits de robótica y otros dispositivos destinados a conformar aulas tecnológicas.

Martínez aclaró que el objetivo no será entregar una computadora por estudiante. Explicó que el Ministerio analizó experiencias nacionales e internacionales antes de definir el modelo y concluyó que el acceso individual a equipos ya no genera el mismo impacto que años atrás.

"Elegimos un modelo de aulas tecnológicas", afirmó. También remarcó que esa estrategia estará acompañada por la Escuela Digital Neuquina, una plataforma que permitirá capacitar a docentes de manera virtual y asincrónica para incorporar nuevas herramientas tecnológicas a las clases.

La ministra sostuvo que, además de la infraestructura y la conectividad, la formación docente será una pieza clave para aprovechar el nuevo equipamiento y reducir efectivamente la brecha digital en toda la provincia.

Hacia el final de la entrevista, Martínez también se refirió al trabajo que el Ministerio desarrolla junto con la comunidad educativa del CPEM N.º 6 de Cutral Co, donde un estudiante hirió de un disparo a un compañero. Explicó que continúa funcionando una mesa integrada por representantes de las familias y autoridades educativas, que seguirá reuniéndose durante las próximas semanas para acompañar a la institución y fortalecer las condiciones necesarias para el regreso a la actividad escolar.

La entrevista completa:



