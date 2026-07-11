La jornada comenzó con mejores condiciones para circular en las rutas nacionales de Neuquén, aunque las bajas temperaturas y la presencia de bancos de niebla obligan a mantener la precaución. Desde Vialidad Nacional confirmaron que todos los tramos permanecen habilitados, pero advirtieron que la visibilidad reducida continúa afectando algunos sectores de la cordillera.

La principal novedad es la reapertura del Paso Internacional Pino Hachado, con inicio de operaciones a partir de las 10.30. El cruce hacia Chile funcionará hasta las 18, mientras que el Paso Internacional Cardenal Samoré permanece habilitado en su horario habitual, de 9 a 19.

La niebla reduce la visibilidad en dos rutas nacionales

El organismo informó que los sectores más comprometidos por la niebla se encuentran sobre la Ruta Nacional 40, entre Zapala, Catan Lil y Las Lajas, y en la Ruta Nacional 237, entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la Ruta Nacional 40.

Si bien no se registran cierres ni interrupciones del tránsito, la combinación de bajas temperaturas y escasa visibilidad exige disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas.

Las cadenas siguen siendo obligatorias

Vialidad Nacional recordó que continúa siendo obligatoria la portación de cadenas físicas para todos los vehículos que circulen por las rutas nacionales de la provincia durante la temporada invernal.

Además, recomendó consultar el estado actualizado de los caminos antes de iniciar cualquier viaje, ya que las condiciones meteorológicas en la cordillera pueden modificarse en pocas horas y alterar la circulación.