Suspendieron el corte en los puentes carreteros: qué calles seguirán cerradas por las obras en avenida Mosconi

El ingreso a Neuquén por los puentes carreteros permanecerá habilitado este fin de semana. La Municipalidad informó que quedó suspendido el corte de tránsito previsto para el domingo por las obras de la Gran Avenida Mosconi, mientras que el resto de las restricciones programadas seguirán vigentes.

La modificación del cronograma responde a que, por cuestiones operativas, debieron postergarse los trabajos de retiro del pórtico de lectura de patentes que iban a realizarse durante la jornada del domingo. Como consecuencia, no será necesario implementar desvíos y el acceso a la capital neuquina por los puentes funcionará con normalidad. Desde el municipio indicaron que la nueva fecha para esa intervención será comunicada oportunamente.

Continúan los cortes en otros sectores

Aunque el tránsito por los puentes no sufrirá modificaciones, el resto de las restricciones previstas para el fin de semana largo se mantienen vigentes en los distintos frentes de trabajo de la obra.

En el Sector 4, comprendido entre las calles Linares y Gatica, permanecerá cerrado el cruce de Chaneton y la avenida Mosconi hasta el domingo. Allí se realizarán trabajos para el paso de cañerías eléctricas y la terminación de la superficie.

Por su parte, en el Sector 5, ubicado entre Linares y Leales, este sábado de julio estará interrumpido el tránsito en Saturnino Torres. En esos puntos se ejecutarán tareas de reclamado y fresado de la calzada, trabajos considerados fundamentales para avanzar con la nueva infraestructura vial.

Una obra clave para transformar la ex Ruta 22

La Gran Avenida Mosconi es uno de los principales proyectos de infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén y ya comienza a mostrar cambios visibles sobre la antigua traza de la Ruta Nacional 22.

El plan contempla la construcción de cuatro carriles por sentido de circulación, dos carriles de estacionamiento, una nueva infraestructura pluvial de gran capacidad y la renovación integral del espacio público. Según destacaron desde el municipio, la intervención permitirá mejorar la circulación, resolver problemas históricos de escurrimiento y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.