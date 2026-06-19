Neuquén: presentan herramientas financieras para fortalecer a los proveedores de Vaca Muerta

Las empresas neuquinas que forman parte de la cadena de valor de Vaca Muerta tendrán este viernes una nueva oportunidad para conocer alternativas de financiamiento y herramientas que les permitan potenciar su crecimiento. Bajo el título "Herramientas financieras para el Desarrollo de Proveedores de Vaca Muerta", se realizará una jornada de trabajo en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.

La actividad tiene como objetivo acercar instrumentos financieros concretos a las empresas de la provincia, contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas de valor vinculadas al desarrollo hidrocarburífero.

Durante el encuentro se presentarán distintas herramientas disponibles para el financiamiento productivo, entre ellas fondos de garantía, obligaciones negociables, cheques de pago diferido, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas. La propuesta apunta a ampliar las posibilidades de acceso al crédito y generar nuevas alternativas para que las PyMEs proveedoras puedan consolidar su crecimiento y mejorar su competitividad.

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentes en la jornada como también el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

La jornada está dirigida a directivos y responsables financieros de empresas, incluyendo CEOs, CFOs y titulares de PyMEs que tengan capacidad de avanzar en la emisión de instrumentos financieros. También está orientada a empresas proveedoras del sector hidrocarburífero interesadas en incorporar herramientas del mercado de capitales a su operatoria habitual.

Además de los representantes empresariales, participarán profesionales y entidades del sistema financiero que trabajan junto al entramado productivo regional. La organización prevé generar un espacio de intercambio y vinculación entre los distintos actores que integran el ecosistema productivo y financiero de Neuquén.

La agenda contempla una apertura institucional, la presentación de herramientas financieras para el desarrollo empresarial y una charla magistral titulada "¿Cómo puede el mercado de capitales impulsar el crecimiento de Vaca Muerta?".

Durante el encuentro se presentarán distintas herramientas disponibles para el financiamiento productivo.

También habrá un conversatorio con empresas operadoras enfocado en el desarrollo de proveedores, una mesa de diálogo sobre mercado de capitales y un espacio de vinculación destinado a fortalecer los contactos entre empresas e instituciones financieras.

El encuentro se enmarca en las acciones orientadas a fortalecer el entramado productivo local y ampliar la participación de las empresas neuquinas en el crecimiento que genera Vaca Muerta, uno de los principales motores económicos del país.