La actividad de Vaca Muerta acarrea: el incesante aumento de camiones pesados sobre las rutas nacionales 22 y 151. Frente a ese escenario, la Río Negro volvió a confirmar que la denominada Ruta de las Arenas sigue siendo una de las obras prioritarias dentro de su planificación estratégica. Son 70 kilómetros por la barda norte entre Roca y Cinco Saltos.

La iniciativa no es nueva, pero el crecimiento acelerado de la logística petrolera volvió a ubicarla en el centro de la escena. Los números hablan por sí solos. Actualmente circulan unos 250 camiones vinculados a la actividad, pero las proyecciones indican que esa cifra podría alcanzar los 400 durante este año y acercarse al doble durante 2027.

En consecuencia, la necesidad de contar con una vía directa hacia Vaca Muerta dejó de ser una aspiración para transformarse en una demanda cada vez más urgente. Las rutas 22 y 151 soportan diariamente un tránsito intenso, con sectores donde la circulación pesada convive con vehículos particulares, colectivos y transporte de producción regional. Esa combinación representa un desafío permanente para la seguridad vial.

Además, la futura traza permitiría desviar gran parte de la logística hidrocarburífera hacia un corredor específicamente diseñado para ese movimiento de cargas. De concretarse, cientos de camiones dejarían de atravesar sectores urbanos y zonas de alta circulación, reduciendo riesgos y mejorando la conectividad regional.

Pero el impacto de la obra no terminaría allí. Uno de los grandes beneficiados podría ser el Parque Industrial 2 de General Roca, un predio que desde hace años busca ser alternativa y que Vaca Muerta llegue a la ciudad, sin lograr atraer el volumen de inversiones y empresas que originalmente se esperaba. La falta de conectividad estratégica y de infraestructura logística fue siempre uno de los principales obstáculos para su desarrollo.

Por eso, una ruta directa hacia los corredores petroleros podría cambiar por completo el escenario. La cercanía con Vaca Muerta transformaría al parque en una ubicación mucho más atractiva para empresas vinculadas al transporte, servicios petroleros, almacenamiento de materiales, metalmecánica y actividades complementarias que buscan instalarse cerca de los grandes centros de operación.

Mientras tanto, desde la Provincia confirmaron que continúan los estudios técnicos para definir la mejor alternativa de recorrido. El anteproyecto ya existe y distintas áreas gubernamentales trabajan sobre posibles trazas que permitan conectar la región con los principales corredores energéticos sin afectar las zonas urbanas.

Asimismo, los funcionarios remarcan que la obra no fue concebida únicamente para el transporte de arena silícea utilizada en la fractura hidráulica. La intención es crear un corredor logístico integral que permita movilizar todo tipo de insumos, equipamiento y materiales necesarios para una industria que no deja de expandirse.