Esta mañana se presentó, en el Hotel El Cortijo de Neuquén capital, la iniciativa denominada Neuquén Bureau por la cual se potenciará a la Provincia como destino emergente de eventos y convenciones, en el marco de un trabajo articulado entre el sector privado y estructuras del Gobierno provincial.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el presidente de la Asociación de Hoteleros, Joaquín García González explicó: “Sabemos que la palabra tiene mucho peso y queremos que todos se enteren lo que tiene Neuquén. Hay que aprovechar la ventaja que tenemos porque la Provincia está en boca de todos a nivel país y también en el plano internacional”.

“Los eventos se suelen hacer con anticipación, entonces Neuquén tiene las características e infraestructura para acompañar, desde corporativos hasta deportivos. La ciudad (Neuquén) ofrece opciones y empezamos a participar fuerte”, sostuvo el empresario.

Además, García González dijo que “nos pasa que se desconoce las ventajas de la Provincia, creo que estamos en una situación clave porque Neuquén está haciendo una inversión muy grande hacia afuera en la promoción turística”.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Neuquén comentó: “Nosotros resolvemos toda la logística para cuando se quiere hacer un evento acá, tenemos nuestros propios proveedores, el objetivo es traccionar gente al destino para que se hagan los eventos. Queremos aprovechar a Neuquén como destino emergente”.

“Neuquén tiene infraestructura de sobra, tenemos para todos los bolsillos, tenemos gastronomía, hoy hay oferta todos los días y a toda hora, ni hablar de la conectividad”, manifestó.

Finalmente, sobre las obras en el Aeropuerto de Neuquén, expresó: “Uno tiene que pensar que la gente quiere maximizar tiempos y tenemos un buen aeropuerto para eso, desde nuestro lugar debemos pedir que se modernice y esté a la altura de las circunstancias”.

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