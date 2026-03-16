La jefa de Gabinete de Neuquén capital, María Pasqualini habló con el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado y se emite por AM550 acerca de la inauguración este lunes del Instituto Vaca Muerta, el centro de formación que dará cursos gratuitos sobre tareas relacionadas con el desarrollo hidrocarburífero en la región.

“Hoy es un hito, no solo para la ciudad y para la Provincia, sino para el país. El intendente y el Gobierno provincial con YPF se anticiparon a lo que iba a generar el crecimiento de Vaca Muerta, y fue desarrollar el Polo Científico-Tecnológico; y hoy hay un hito fundamental que es la inauguración del Instituto Vaca Muerta. Son 13.000 inscriptos, hoy 670 tienen la posibilidad de capacitarse para 17.000 puestos que necesitará la industria de acá al 2030. Después de eso, la demanda superará los 30.000, y queremos que los puestos sean para los neuquinos”, manifestó la funcionaria municipal.

"Son 13.000 inscriptos, hoy 670 tienen la posibilidad de capacitarse para 17.000 puestos que necesitará la industria de acá al 2030", precisó la funcionaria municipal.

Sobre la misma línea continuó: “Se construyó a partir de una nueva forma de vinculación entre lo público y lo privado. Habrá capacitaciones en perforación, fractura hidráulica, mantenimiento mecánico, seguridad operativa para que no haya accidentes. Todos hicimos un esfuerzo para que esto se lleve adelante. En poco tiempo se construirá el tercer edificio vinculado al desarrollo de la biotecnología y biomedicina”.

“La idea es formar entre 2.000 y 3.000 personas cada año”, cerró María Pasqualini.

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