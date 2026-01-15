En una entrevista en el programa Verano de Primera por AM550, Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, felicitó a los vecinos del barrio La Sirena por la notable respuesta que brindaron al operativo Puerta a Puerta.

Haspert destacó la sorprendente cantidad de residuos dispuestos en la vereda una vez que los vecinos fueron notificados del operativo, señalando que “la verdad es para destacar la cantidad de residuos que ha sacado. No lo podemos creer. Un barrio chico, pero la cantidad de residuos que tiene dispuesto en vereda una vez que fue notificado es para felicitar a los vecinos”.

El subsecretario resaltó que este operativo, que ya lleva más de una década en funcionamiento en la ciudad, es bien recibido por los vecinos, quienes lo utilizan correctamente. “Se nota este operativo más allá de que tiene 11 años en la ciudad, el vecino lo utiliza muy bien. Lo reconoce. Guarda el residuo durante todo el año esperando que el camión y la máquina llegue a la puerta de su casa para poderlo retirar”, comentó.

Además, destacó la importancia de la comisión vecinal del barrio La Sirena, una nueva comisión que replicó eficazmente el mensaje de notificación. “Felicitamos a su comisión vecinal, que es una comisión vecina nueva que replica el mensaje, la notificación una vez que elegimos el barrio, y el vecino responde muy bien”, afirmó Haspert.

En cuanto a los resultados de este operativo, el funcionario mencionó que durante los últimos días se retiraron entre 38 y 40 toneladas de residuos de forma diaria en La Sirena, un volumen considerablemente alto para un barrio de tamaño pequeño. “Es muchísimo. Pensando que hace cinco o seis años atrás levantábamos 70 u 80 toneladas. Ahora, la cantidad de toneladas empieza a disminuir, pero se destaca porque en los últimos tiempos estamos llegando entre 30 y 50 toneladas de forma diaria”, explicó.

Este operativo mostró su efectividad en otros barrios también, como por ejemplo en Villa Ceferino, donde antes el operativo se extendía hasta 41 días, pero ahora se realiza en solo 21 o 25. “Hoy, con 21 días es suficiente. Movíamos 120 toneladas de forma diaria en ese momento. Hoy llegar a las 60 toneladas en esos barrios cuesta”, señaló Haspert, reflejando la mejora en la disposición de residuos a lo largo de los años.

¿Cómo se preparan para la Fiesta de la Confluencia?

Haspert habló sobre el trabajo que realiza la Municipalidad en la preparación para la Fiesta de la Confluencia. “Ya estamos trabajando. Empezamos hace 10 días con tareas de limpieza, de malezamiento, poda correctiva de las especies de árboles que tenemos en la isla, levantamiento de residuos…”, detalló.

El subsecretario subrayó que la limpieza y mantenimiento de la isla es crucial, ya que muchos vecinos la utilizan habitualmente para paseos y actividades al aire libre. Además, indicó que, una vez finalizada la fiesta, se destinarán otros 10 días para dejar la isla en las mismas condiciones en las que estaba antes del evento.