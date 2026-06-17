La construcción del nuevo centro de salud del barrio El Chacay sigue avanzando y se consolida como una de las obras sanitarias más importantes para Plottier. El proyecto, impulsado por el gobierno de la provincia de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, ya registra 37% de ejecución y busca responder a una demanda histórica de la comunidad, que esperaba esta infraestructura desde hace más de tres décadas.

Cómo será el centro de salud del barrio El Chacay de Plottier

El edificio tendrá una superficie cubierta de 697 metros cuadrados y será edificado mediante el sistema steel framing (construcción en seco), una tecnología que permite optimizar tiempos de obra y mejorar la eficiencia energética. Además, contará con paneles solares para reducir el consumo eléctrico y aportar sustentabilidad al funcionamiento diario del establecimiento.

La inversión provincial supera los 2.451 millones de pesos y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la red sanitaria en las localidades que registran un fuerte crecimiento poblacional, como ocurre actualmente en Plottier, una de las ciudades más dinámicas del área metropolitana de Neuquén.

La importancia de acercar la atención médica a los barrios

El nuevo centro de salud estará ubicado a casi siete kilómetros del hospital de Plottier, una distancia que actualmente obliga a muchos vecinos a trasladarse para realizar consultas médicas, vacunarse o acceder a controles básicos.

La descentralización de la atención sanitaria es uno de los principales objetivos de este tipo de obras. Los centros de salud cumplen un rol fundamental porque permiten resolver gran parte de las consultas médicas cerca de los hogares, evitando la saturación de hospitales y mejorando la accesibilidad para niños, adultos mayores y personas con dificultades de movilidad.

Este modelo de atención primaria viene siendo fortalecido en distintas localidades de Neuquén. Ciudades como Neuquén capital, Centenario, San Martín de los Andes, Cutral Co y Zapala han incorporado o ampliado centros de salud barriales para acercar servicios esenciales a la población y generar una red de atención más eficiente, con presencia territorial y capacidad de respuesta en cada comunidad.

Qué servicios tendrá el nuevo edificio

Una vez finalizada, la obra contará con consultorios médicos, espacios destinados a salud mental, vacunatorio, sala de espera, áreas administrativas y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a actividades comunitarias y acciones de promoción de la salud.

La incorporación de espacios específicos para salud mental responde a una necesidad creciente dentro del sistema sanitario provincial, mientras que el SUM permitirá desarrollar campañas de prevención, talleres y encuentros destinados a fortalecer el vínculo entre los equipos de salud y los vecinos.

Una respuesta a una demanda histórica de la comunidad

El crecimiento urbano registrado en los últimos años en El Chacay y sectores cercanos generó una mayor demanda de servicios públicos, entre ellos la atención sanitaria. Por eso, la concreción del centro de salud es considerada una obra estratégica para mejorar la calidad de vida de cientos de familias.

Cuando esté terminado, el edificio permitirá ampliar la cobertura médica en la zona, reducir tiempos de traslado y fortalecer el primer nivel de atención, una herramienta clave para la prevención y el seguimiento de enfermedades.

La expectativa de los vecinos es alta: después de más de 30 años de reclamos y gestiones, el avance de la obra comienza a transformar una necesidad histórica en una realidad concreta para uno de los barrios que más creció en Plottier.