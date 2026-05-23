La ampliación y remodelación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Chapelco, alcanzó el 90 por ciento de avance y ya transita las últimas etapas de ejecución. La obra es considerada una de las inversiones más importantes del gobierno provincial para reforzar la conectividad aérea de la cordillera neuquina y acompañar el crecimiento turístico de destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y toda la Región de los Lagos del Sur.

El proyecto es ejecutado por NeuquenTur y la dirección provincial de Infraestructura Aeronáutica, con una inversión cercana a los 2.800 millones de pesos y a cargo de la empresa Nova Fusión SRL.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la iniciativa responde a una decisión estratégica impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para consolidar a Neuquén como uno de los destinos turísticos más competitivos del país.

Más capacidad y nuevos servicios para pasajeros

La nueva terminal sumará más de mil metros cuadrados cubiertos y prácticamente duplicará la superficie operativa destinada a pasajeros.

Entre las mejoras previstas para el aeropuerto Chapelco se destacan:

Un nuevo hall de partidas con capacidad para 108 asientos

Nueve puestos de carga para dispositivos electrónicos

Ocho nuevos locales comerciales

Sanitarios completamente renovados

Un espacio VIP de 78 metros cuadrados

Nuevas oficinas administrativas y operativas

Puertas automáticas y reorganización de circulación interna

Sistema de calefacción por losa radiante

Además, ya fueron finalizados los nuevos espacios comerciales y la oficina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La ampliación mantiene el diseño arquitectónico original del edificio y avanza sobre el frente de la terminal actual, incorporando una nueva puerta de egreso similar al acceso principal.

La obra sigue sin afectar los vuelos

Uno de los puntos destacados por las autoridades provinciales es que los trabajos se realizan sin interrumpir la operatoria aérea ni cancelar vuelos. Actualmente, la obra atraviesa una etapa técnica compleja vinculada a los empalmes entre la estructura existente y la nueva ampliación. Las tareas incluyen demoliciones parciales, refacciones y sectorizaciones bajo estrictos protocolos de seguridad aeroportuaria.

Las intervenciones más sensibles se realizan principalmente durante horarios nocturnos para minimizar el impacto en los pasajeros y garantizar el funcionamiento habitual del aeropuerto.

Un aeropuerto clave para Bariloche y la región cordillerana

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos se convirtió en una pieza fundamental para la conectividad aérea de la Patagonia norte. Aunque se encuentra en San Martín de los Andes, su operación impacta directamente en toda la región cordillerana, incluyendo a San Carlos de Bariloche y destinos turísticos de la Ruta de los Siete Lagos.

Actualmente, más de 300 mil pasajeros utilizan anualmente la terminal aérea, donde operan compañías como Aerolíneas Argentinas, JetSMART y American Jet, además de vuelos privados y servicios charter.

Desde el ministerio de Turismo provincial sostienen que el crecimiento sostenido de la actividad turística y comercial genera cada vez más interés de aerolíneas y operadores, lo que obliga a ampliar infraestructura y servicios antes del inicio de la temporada invernal 2026.

Expectativa por la inauguración antes de las vacaciones de invierno

El gobierno de la provincia de Neuquén prevé inaugurar la obra en los próximos días, antes del comienzo pleno de la temporada de nieve. En ciudades cordilleranas como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y la rionegrina de San Carlos de Bariloche existe expectativa por el impacto que tendrá una mayor conectividad aérea en reservas turísticas, generación de empleo y movimiento económico regional.