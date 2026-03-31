El gobernador, Rolando Figueroa, anunció en Rincón de los Sauces que la pavimentación de la Ruta 8 será la primera obra de infraestructura que se realizará mediante el fideicomiso que será conformado por la Provincia y operadoras petroleras. De esta manera, con la pavimentación y repavimentación de la Ruta 6, la localidad contará con un acceso directo desde Neuquén capital.

El anuncio fue realizado en el acto de presentación del nuevo sistema de propulsión de agua potable para la localidad. Detalló que el fideicomiso se conformará para realizar las obras de infraestructura que la provincia necesita para elevar la productividad de hidrocarburos hacia el año 2030.

Sobre la conformación de los aportes para las obras explicó que “las financia el gobierno de la provincia, hay un anticipo de las operadoras vía peaje y vía anticipo de regalías”.

Sostuvo que el nuevo fideicomiso se está constituyendo y que “vamos a enviar una ley a la Legislatura que seguramente va a tener el acompañamiento de los señores diputados”. Luego adelantó que “la primera ruta que vamos a hacer con ese fideicomiso es la Ruta 8. Desde Neuquén directamente hasta Rincón de los Sauces”.

Nuevo sistema de impulsión de agua potable

Este lunes se llevó adelante la presentación del nuevo sistema de impulsión de agua potable de Rincón de los Sauces, una infraestructura diseñada para mejorar el suministro, optimizar el consumo energético y acompañar el crecimiento de la localidad durante las próximas décadas.

La obra tuvo una inversión de más de 3.000 millones de pesos, con aportes del Gobierno provincial, el municipio, el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y el acompañamiento de YPF, Chevron, Tecpetrol y Pluspetrol.

Por su parte, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el trabajo realizado por la intendenta, Norma Sepúlveda, y su equipo de gobierno.

“Venimos trabajando no solamente en esta obra que se está culminando hoy la primera etapa, sabemos que hay una segunda etapa que va a ser necesaria porque Rincón es una de las localidades que más viene creciendo y sin duda con el desarrollo de Vaca Muerta va a seguir creciendo en ese sentido”, aseguró.

Agradeció a al secretario al secretario general del Sindicato de Petroleros, Marcelo Rucci, y a las empresas YPF, Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol “que son quienes pudieron a través de aportes económicos materializar esta etapa para seguir avanzando en una solución integral que necesitamos hace mucho tiempo los rinconenses”.

Participaron del acto el secretario del Interior, Gustavo Coatz, el delegado de la región Vaca Muerta, Milton Morales, y la diputada provincial, Daniela Rucci.