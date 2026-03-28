Una ruta clave para el desarrollo hidrocarburífero está a punto de ser finalizada

El Ministerio de Infraestructura de Neuquén informó que la obra del bypass vial -que comprende la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17 para desviar el tránsito pesado fuera de la localidad de Añelo- supera el 88% de su ejecución. Actualmente se trabaja sobre la construcción de una de las rotondas que tendrá esta obra.



Una vez finalizada la obra se espera descomprimir el tránsito pesado que actualmente ingresa a la localidad de Añelo, reduciendo la congestión en la travesía urbana, así como incrementar la seguridad vial y optimizar la conectividad, ya que está prevista su vinculación con la circunvalación petrolera que se está ejecutando en rutas provinciales 8 y 17, en articulación con operadoras hidrocarburíferas.



La construcción del bypass se encuentra dentro de los cronogramas previstos y es parte del compromiso institucional que asumió el Gobierno durante las mesas organizadas con el sector privado que opera en Vaca Muerta, a fin de mejorar la infraestructura vial sin generar afectaciones importantes al tránsito cotidiano de residentes, visitantes y vehículos pesados.



Esta obra forma parte de un plan estratégico de infraestructura impulsado por el Ejecutivo que busca ordenar la circulación vehicular y potenciar el desarrollo logístico del corredor hidrocarburífero de Vaca Muerta.



Una provincia más conectada

Esta obra forma parte del plan vial que impulsa el Ejecutivo para mejorar la accesibilidad terrestre, como herramienta de integración territorial. El objetivo es reducir el déficit de infraestructura que, al inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, fue estimado en US$4.000 millones.



Por esta razón la Provincia ya inició la repavimentación de 374 kilómetros en corredores estratégicos, a esto se suman 787 kilómetros de rutas en ejecución o inicio de obra durante 2026. En total, se trata de 1.161 kilómetros de intervención vial.