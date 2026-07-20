Neuquén volvió a decir presente en la 138° Exposición Rural de Palermo con una propuesta que combina producción, turismo, cultura e inversiones. A través de un stand institucional, la provincia exhibe y comercializa una amplia variedad de alimentos y bebidas elaborados por 17 emprendimientos y empresas de distintas localidades, con el objetivo de fortalecer la presencia de las PyMEs neuquinas en nuevos mercados.

La propuesta reúne productos que representan la identidad productiva de la provincia, entre ellos aceites de oliva extra virgen, chocolates, alfajores, dulces, conservas, miel, vinos, destilados, mostazas, condimentos, té, yerba mate, productos libres de gluten, trucha patagónica y carnes regionales, elaborados con materias primas locales y valor agregado.

El stand de Neuquén reúne alimentos, bebidas, artesanías y propuestas turísticas que reflejan la identidad productiva de la provincia.

Además del espacio comercial, el stand neuquino cuenta con una agenda de actividades destinada a promocionar los principales atractivos turísticos de la provincia, las oportunidades de inversión y el desarrollo sustentable. Durante la semana habrá presentaciones sobre senderismo, agroturismo, gastronomía, el Camino de la Fe, las Termas del Neuquén y distintas experiencias vinculadas al turismo de naturaleza y bienestar.

La programación también contempla el lanzamiento de Invierta Neuquén, la estrategia provincial para impulsar proyectos productivos, además de jornadas dedicadas a la conservación ambiental, la biodiversidad, la investigación científica y la gestión de los recursos hídricos, con la participación de organismos provinciales.

Aceites de oliva, vinos, chocolates, miel, conservas, trucha patagónica y carnes regionales forman parte de la oferta neuquina en la Expo Rural.

La presencia de Neuquén en la principal muestra agroindustrial del país busca potenciar la comercialización de los productos regionales, fortalecer el turismo y posicionar la calidad de la producción provincial ante miles de visitantes que recorren diariamente la Expo Rural de Palermo.