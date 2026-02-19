Durante este paro general de 24 horas convocado por la CGT, Aerolíneas Argentinas había anunciado que más de 200 vuelos se verían afectados por paralización de los sindicatos. Sin embargo algunas otras empresas seguían funcionando, como por ejemplo Flybondi, que no había adherido al paro y no registraba problemas.

Sin embargo, tras mantener varios vuelos en horario, la empresa se vio obligada a cancelar el resto de sus servicios de este jueves que partían de Ezeiza, ya que el ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos se negó a abastecer los aviones de la compañía, según indicó la compañìa en un comunicado.

“Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”.

La empresa detalló que durante las primeras hora de la mañana pudieron salir nueve vuelos: desde y hacia Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza hacia Ezeiza; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y además un vuelo chárter Rosario–Maceió.

“Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí la compañía cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros. Los pasajeros cuyo vuelo fue cancelado podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional desde MI RESERVA”, agrega el comunicado.

Finalmente, recomiendan chequear el estado de sus vuelos en su sitio oficial.. “Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a nuestros pasajeros por causas ajenas a la compañía”.