Neuquén es la segunda provincia del país donde más creció el trabajo en el rubro de la construcción

Según datos brindados por la consultora Politikon Chaco, Neuquén es la segunda provincia donde más creció el empleo registrado en el rubro de la construcción. El estudio muestra la comparación entre marzo del 2026 y el mismo mes del 2025, período en el cual la jurisdicción norpatagónica registró un incremento en el sector del 17%.

Neuquén solamente se ubicó por detrás de Río Negro, donde se registró un incremento en el empleo registrado de la construcción del 31,8%.

Entre las 24 jurisdicciones del país, registraron balance positivo además Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, Mendoza y San Juan.

Por su parte, registraron balance negativo la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, San Luis, La Rioja y Catamarca.

Ranking a nivel nacional

El gobernador Rolando Figueroa expresó al respecto en su cuenta de X: “Neuquén fue la segunda provincia del país donde más creció el empleo registrado en la construcción, con un incremento del 17% interanual, solo detrás de Río Negro. Estos números reflejan el cambio que estamos impulsando con un plan de obras histórico y el enorme potencial de la Norpatagonia”.

Además valoró el trabajo conjunto con su par Alberto Weretilneck: “Con Río Negro consolidamos una región estratégica que se transformó en un polo energético exportador para la Argentina. Este crecimiento es fruto del trabajo en equipo entre ambas provincias, la planificación y la decisión de defender nuestros recursos para generar más oportunidades, empleo y desarrollo para nuestra gente”.



