El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa habló con los medios de comunicación acerca del impacto que podría tener para la Provincia el proyecto del Súper Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso.

Se trata de un proyecto que, a grandes rasgos, impulsa beneficios impositivos para inversiones que superen los US$1.000 millones, en distintos sectores tales como el energético, tecnológico, entre otros. Algunos de ellos son reducción de la alícuota de Ganancias al 15%, tasa del 3,5% en cuanto a impuesto a dividendos, beneficios laborales sobre una alícuota del 10% para contribuciones patronales, entre otras cosas.

Sobre este tema, Figueroa comentó: “El RIGI sobre el incremental del upstream había quedado afuera, entonces evaluamos a ver qué impacto generaba ese RIGI. El mismo surgió en Neuquén, nosotros lo pedimos y cuantificamos qué efecto tenía sobre la economía local, con la mirada de un Gobierno que debe pensar en sus provincias. Hoy hay seis proyectos presentados, donde si miramos los próximos cuatro años, lo que nos da es un costo tributario sobre la acción específica en base a la baja de coparticipación que es lo único que afecta porque no toca Ingresos Brutos, requiere un costo fiscal de US$6 millones”.

En la misma línea continuó: “Ahora, cuando cuantificamos ese RIGI sobre el efecto que tiene son varias variables. Un punto es que generará un ingreso de US$1.600 millones en regalías en cuatro años. Eso genera a los municipios un ingreso de US$300 millones, entonces hablamos de un apoyo de US$1.800 millones a la Provincia”.

“Estamos analizando el Súper RIGI por el impacto que puede tener en la Provincia, recordemos que Neuquén está castigada por la vía de coparticipación federal, con lo cual el sacrificio fiscal siempre es ínfimo y hay que ver el impacto. Nosotros creemos que en la nueva etapa para producir gas natural licuado (GNL) hay que ver de la misma forma la posibilidad de encontrarse con la industria del conocimiento y distintas inversiones”, manifestó Rolando Figueroa.

Además, el mandatario norpatagónico señaló: “Miramos el impacto de cada una de esas medidas, estamos en proceso de evaluación. Hoy hablaré con el ministro Luis Caputo además de los estudios pertinentes, con cada medida vemos el impacto sobre Neuquén”.

Por otro lado, Figueroa se refirió a los convenios que firmó ayer con intendentes de toda la Provincia para regularizar y titularizar terrenos fiscales.

“Ayer firmamos con intendentes la posibilidad de que la gente tenga su vivienda, deben tener su título de propiedad y para eso el Estado tiene que acelerar procesos. En el Registro de la Propiedad necesitamos más celeridad para tener mayor cantidad de escrituras”, dijo.

Sostuvo también que “hay una línea de créditos que tendrá un efecto muy positivo para el impacto económico, los préstamos permiten la construcción de viviendas que busque cada familia. Esto dará dinamismo a muchas localidades, cada planificación es para visualizar los próximos años. Hay que invertir paulatinamente, no se puede postergar la falta de la posibilidad de que las personas tengan viviendas propias”.



