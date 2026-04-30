El Gobierno de Neuquén firmó con once empresas un convenio para pavimentar y repavimentar rutas esenciales para el desarrollo energético de la Provincia. Fue en una reunión en el marco de la Mesa de Competitividad Vaca Muerta.

Se trata de tramos de las rutas 7, 8 y 51, como así también el nodo vial en la intersección de la 7 y la 8 para aliviar el tránsito hacia Añelo, localidad situada en el corazón de la formación no convencional de gas y petróleo más importante de nuestro país.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa manifestó: “Nos reunimos ayer en la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta con once empresas para avanzar en este proceso de trabajo conjunto para elaborar las obras de infraestructura que necesitamos para que Vaca Muerta siga creciendo. Cinco obras que implican la pavimentación y repavimentación de distintos tramos de las rutas 7, 8 y 51, junto a un nodo vial en la intersección de la 7 y la 8 que vienen a ordenar y aliviar el tránsito hacia Añelo”.

“Un esquema que nos permite acelerar obras que son imprescindibles para el desarrollo. Para competir en los principales mercados del mundo tenemos que ser muy competitivos, y para lograrlo estamos trabajando como un solo equipo”, consideró.

Y concluyó: “Esto se suma a importantes obras que ya tenemos en marcha, en un programa vial histórico para la Provincia”.