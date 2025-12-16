El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este martes la inauguración de dos obras de pavimentación en Añelo, junto al intendente Fernando Banderet. Se trata del pavimento en Calle 01 y la Subida de Los Patrias, proyectos que fortalecen la conectividad entre la Meseta y el Bajo, y descomprimen el tránsito sobre la Ruta Provincial 7, en plena zona de influencia de Vaca Muerta.

La actividad incluyó además la inauguración de un destacamento policial del GEOP, espacios verdes, oficinas municipales y viviendas. La jornada fue seguida en detalle por Prima Multimedios, en una cobertura especial desde la localidad.

Figueroa: Bypass, Ruta 7 y una inversión de USD 800 millones

Durante el acto, el gobernador confirmó avances clave en materia vial. Señaló que el Bypass de Añelo fue recientemente aprobado por ley en la Legislatura y que su ejecución será determinante para desviar el tránsito pesado de la zona urbana.

“En estos días se están abriendo los sobres y adjudicando la obra del Bypass, al igual que el segundo tramo de 35 kilómetros de la Ruta 7. Con eso culminamos la Ruta 5 y mejoramos sustancialmente la transitabilidad”, afirmó Figueroa.

Infraestructura y Vaca Muerta

El mandatario remarcó que la circunvalación a Añelo es una pieza central para que la industria hidrocarburífera pueda financiar mejoras de infraestructura. En ese marco, indicó que el Estado provincial invierte cerca de 800 millones de dólares en obras vinculadas a Vaca Muerta y que se trabaja junto al sector privado para acelerar nuevas inversiones.

Además, destacó el impacto que tendrá la posible aplicación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el upstream, lo que permitiría acelerar la curva de inversión en la formación no convencional.

Banderet: “Una obra histórica para la seguridad vial”

El intendente Fernando Banderet calificó la inauguración como “un orgullo para la comunidad” y subrayó la importancia de la Subida de Los Patrias, una obra largamente demandada por los vecinos.

“Es una conexión fundamental entre el Alto y el Bajo de Añelo, con pavimento de hormigón que mejora la adherencia y la seguridad, especialmente en invierno cuando hay hielo sobre la calzada”, explicó.

Inversión municipal y apoyo provincial

Banderet destacó que la obra se concretó en tiempo récord, con una fuerte inversión municipal y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Señaló que el proyecto ya se encuentra cancelado en un 90%, restando solo un trámite administrativo.

“Trabajamos por el crecimiento de la ciudad, pero sin descuidar las necesidades básicas: vivienda, infraestructura y seguridad. Esta era una obra que la comunidad nos exigía desde hace años”, sostuvo el jefe comunal.

Un paquete de obras para el crecimiento de Añelo

La agenda oficial incluyó también la inauguración de:

Un destacamento del GEOP y una vivienda institucional para la Policía.

La Oficina de Juventud , con una inversión cercana a los 250 millones de pesos .

La plaza sustentable El Silencioso , desarrollada con participación público-privada.

Entrega de viviendas municipales y recorrida por el nuevo SUM, con un avance del 80%.

Figueroa valoró el trabajo conjunto entre municipio y provincia y señaló que el crecimiento poblacional de Añelo exige planificación, obras y servicios públicos de calidad.