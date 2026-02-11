El gobernador Rolando Figueroa reunió nuevamente a la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta, donde se firmó un Acuerdo Marco para que las empresas del sector aporten fondos destinados a nuevas obras de infraestructura. La medida apunta a consolidar un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Durante el encuentro, Figueroa fijó el 7 de marzo como plazo límite para definir el mecanismo de financiamiento y avanzar con los proyectos. Participaron funcionarios provinciales y representantes de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), en una reunión orientada a ordenar prioridades.

El mandatario destacó que el desarrollo de Vaca Muerta requiere seguridad jurídica, previsibilidad y un esfuerzo compartido. Recordó que la provincia mantiene inversiones por 800 millones de dólares en obras vinculadas a la actividad energética.

El ministro Guillermo Koenig precisó que el principio de acuerdo contempla nuevas intervenciones en rutas estratégicas, principalmente la RP7 y la RP51, fundamentales para mejorar la circulación y la logística del sector hidrocarburífero.

El Acuerdo Marco establece que los aportes de las empresas podrán imputarse como anticipos de regalías, canon extraordinario, Ingresos Brutos u otros tributos provinciales. Además, se evaluará incorporar contribuciones por peaje vinculadas al uso de infraestructura vial.

El plan de obras incluye rehabilitaciones y pavimentaciones en rutas 7, 8, 17, 5 y 6, la circunvalación de Añelo y la duplicación de calzada en corredores estratégicos para sostener el crecimiento productivo.