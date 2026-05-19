Neuquén será la primera ciudad del país en tener todos los semáforos con IA: cómo mejorarán los tiempos y el tránsito

Tras un acuerdo de la Municipalidad de Neuquén con la empresa santafesina Tacuar SRL, proximamente las 338 esquinas de la ciudad se modernizarán y tendrán semáforos con IA.

Fernando Ferrero, coordinador de implementación de la empresa Tacuar, encargada de instalar esto en Neuquén, comentó en Entretiempo por AM550 cómo será este procedimiento y explicó de qué se trata. Con toda la instalación finalizada, la ciudad será la primera del país en tener todo el sistema de semaforización con IA.

La empresa funciona hace 50 años en el país y atienden 700 municipios de Argentina, además de exportar el producto. "El municipio de Neuquén hizo una licitación para modernizar sus semáforos y nosotros nos presentamos, hoy varios municipios y capitales siguen ese formato porque la red semafórica está obsoleta, por el flujo vehicular y la cantidad de vehículos", indicó en cuanto a esta opción cada vez más elegida.

Qué cambia con la IA

El especialista detalló que los semáforos muchas veces no acompañan el flujo en hora pico o cuando hay eventualidades como accidentes viales o tormentas, lo cual puede modificar el tránsito.

Ferrero explicó que en Neuquén se hará una puesta en valor de los 300 cruces para instalarles tecnología actual. Como segunda etapa se buscará que los corredores midan flujos y puedan tomar decisiones, con cámaras, dependiendo la cantidad de vehículos.

"No es lo mismo un domingo a las 10 de la mañana que un lunes a las 8 de la mañana pero hoy funcionan igual, duran el mismo tiempo los dos días y eso está incorrecto", agregó.

El especialista ejemplificó que el troncal de la Avenida Mosconi, es junto con Dr. Ramón y Leloir las principales, es decir que ordenan el flujo para el resto de la ciudad y pueden enviar indicaciones para toda la ciudad.

Qué notarán los vecinos

Para que los conductores puedan acostumbrarse y entender el sistema, se instalará cartelería dinámica que irá notificando los nuevos tiempos para llegar a la onda verde, según el flujo vehicular y el horario del momento.

Ferrero adelantó que en el próximo trimestre se comenzará a ver que ingresando a Neuquén los tiempos de los semáforos serán distintos y más cortos.

"El vecino que va del punto A al punto B ya sabe el tiempo que le lleva el recorrido, ahora va a notar que va a seguir yendo al mismo lugar y el semáforo va a ser el mismo pero va a ahorrar tiempo. Eso puede disminuir un 30% o 40% dependiendo las distancias", enfatizó.

La entrevista