La ciudad de Neuquén cerró una nueva edición de IA Week con una convocatoria récord y un objetivo cada vez más definido: consolidarse como uno de los principales polos tecnológicos del interior argentino apalancado en el desarrollo energético de Vaca Muerta.

El evento reunió durante varios días a especialistas, empresas, emprendedores, estudiantes y referentes de la economía del conocimiento en el Polo Científico Tecnológico de la capital neuquina. Según datos oficiales, más de 11 mil personas participaron de manera presencial y las transmisiones digitales superaron las 12 mil visualizaciones en todo el país.

La propuesta combinó inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y transformación digital con una visión estratégica que busca vincular el crecimiento tecnológico con la expansión energética y económica que atraviesa Neuquén a partir del desarrollo no convencional.

Durante las jornadas se realizaron capacitaciones, exposiciones y conversatorios enfocados en productividad, agentes digitales, aplicaciones para pymes, automatización de procesos y soluciones basadas en inteligencia artificial para distintos sectores productivos.

Desde el municipio destacaron que el crecimiento del ecosistema tecnológico local comienza a posicionar a Neuquén como un nodo regional de innovación con potencial para atraer inversiones vinculadas a tecnología, servicios digitales y economía del conocimiento.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue justamente el debate sobre cómo aprovechar el impacto económico de Vaca Muerta para diversificar la matriz productiva provincial y desarrollar nuevas industrias vinculadas a tecnología e innovación.

En ese marco, el secretario de Innovación y Gestión Estratégica municipal, Leonardo Carod, sostuvo que IA Week confirmó “el potencial de Neuquén para transformarse en un nodo tecnológico y de innovación de alcance regional”.

La secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó además que el encuentro permitió generar vínculos entre el sector público, empresas, universidades y emprendedores tecnológicos.

Entre las iniciativas presentadas sobresalió “Recibot”, un proyecto desarrollado junto a Javier Peña y Natalia Tumbarino, orientado a optimizar la gestión de residuos mediante herramientas de inteligencia artificial y automatización. También participó Santiago Siri, quien encabezó actividades vinculadas al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto local y proyección internacional.

El crecimiento de IA Week se produce además en un contexto donde distintos sectores económicos comienzan a debatir cómo transformar el potencial energético de Vaca Muerta en una plataforma de desarrollo industrial y tecnológico más amplia.

En los últimos meses, funcionarios y referentes del sector energético neuquino comenzaron a impulsar conceptos como “Gas to Digital”, una estrategia que propone utilizar la disponibilidad energética de la cuenca para atraer data centers, infraestructura de inteligencia artificial y servicios digitales globales.

La masiva convocatoria del evento reflejó el creciente interés regional por las nuevas tecnologías y reforzó la intención de Neuquén de posicionarse no solo como capital energética del país, sino también como uno de los nuevos centros tecnológicos vinculados a inteligencia artificial e innovación aplicada.