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Economía del conocimiento

IA Week consolidó a Neuquén como polo tecnológico impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta

Más de 11 mil personas participaron del evento sobre inteligencia artificial e innovación que busca posicionar a Neuquén como un nuevo hub tecnológico ligado al crecimiento energético de la región.

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Por Daniel Barneda

Periodista, especialista en energía y Oil & Gas
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 14:39
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Uno de los ejes centrales del encuentro fue justamente el debate sobre cómo aprovechar el impacto económico de Vaca Muerta

La ciudad de Neuquén cerró una nueva edición de IA Week con una convocatoria récord y un objetivo cada vez más definido: consolidarse como uno de los principales polos tecnológicos del interior argentino apalancado en el desarrollo energético de Vaca Muerta.

El evento reunió durante varios días a especialistas, empresas, emprendedores, estudiantes y referentes de la economía del conocimiento en el Polo Científico Tecnológico de la capital neuquina. Según datos oficiales, más de 11 mil personas participaron de manera presencial y las transmisiones digitales superaron las 12 mil visualizaciones en todo el país.

La propuesta combinó inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y transformación digital con una visión estratégica que busca vincular el crecimiento tecnológico con la expansión energética y económica que atraviesa Neuquén a partir del desarrollo no convencional.

Durante las jornadas se realizaron capacitaciones, exposiciones y conversatorios enfocados en productividad, agentes digitales, aplicaciones para pymes, automatización de procesos y soluciones basadas en inteligencia artificial para distintos sectores productivos.

Desde el municipio destacaron que el crecimiento del ecosistema tecnológico local comienza a posicionar a Neuquén como un nodo regional de innovación con potencial para atraer inversiones vinculadas a tecnología, servicios digitales y economía del conocimiento.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue justamente el debate sobre cómo aprovechar el impacto económico de Vaca Muerta para diversificar la matriz productiva provincial y desarrollar nuevas industrias vinculadas a tecnología e innovación.

En ese marco, el secretario de Innovación y Gestión Estratégica municipal, Leonardo Carod, sostuvo que IA Week confirmó “el potencial de Neuquén para transformarse en un nodo tecnológico y de innovación de alcance regional”.

La secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó además que el encuentro permitió generar vínculos entre el sector público, empresas, universidades y emprendedores tecnológicos.

Entre las iniciativas presentadas sobresalió “Recibot”, un proyecto desarrollado junto a Javier Peña y Natalia Tumbarino, orientado a optimizar la gestión de residuos mediante herramientas de inteligencia artificial y automatización. También participó Santiago Siri, quien encabezó actividades vinculadas al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto local y proyección internacional.

El crecimiento de IA Week se produce además en un contexto donde distintos sectores económicos comienzan a debatir cómo transformar el potencial energético de Vaca Muerta en una plataforma de desarrollo industrial y tecnológico más amplia.

En los últimos meses, funcionarios y referentes del sector energético neuquino comenzaron a impulsar conceptos como “Gas to Digital”, una estrategia que propone utilizar la disponibilidad energética de la cuenca para atraer data centers, infraestructura de inteligencia artificial y servicios digitales globales.

La masiva convocatoria del evento reflejó el creciente interés regional por las nuevas tecnologías y reforzó la intención de Neuquén de posicionarse no solo como capital energética del país, sino también como uno de los nuevos centros tecnológicos vinculados a inteligencia artificial e innovación aplicada.

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