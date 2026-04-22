Un sistema al límite, pero en movimiento

El sistema de salud pública de Neuquén atraviesa un momento de alta exigencia. La cantidad de consultas no deja de crecer y semana a semana se alcanzan niveles máximos de atención.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, lo explicó en diálogo con el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, por AM550.

“Nosotros tenemos un sistema que está creciendo mucho y la cantidad de demanda que tenemos es alta. Semana a semana superamos la cantidad de consultas, siempre estamos en el borde superior de cantidad de consultas en el sistema de salud”, dijo el ministro.

Ese crecimiento no es casual. Responde a varios factores que se acumulan y empujan al sistema al máximo de su capacidad.

PAMI: dos de cada tres, en hospitales públicos

Uno de los datos más fuertes tiene que ver con el cambio en la atención de afiliados al PAMI. Actualmente, una gran parte de esos pacientes se atiende en hospitales y centros de salud públicos.

“Hoy, dos de cada tres beneficiarios de PAMI se atienden en el sistema público, tenemos récord de cantidad de usuarios”, detalló Regueiro.

Ese aumento se refleja en todo: más consultas, más internaciones, más consumo de medicamentos y más gestiones administrativas. Cada área del sistema recibe ese impacto.

Menos medicamentos nacionales, más presión local

A la mayor demanda se suma otro factor clave: la reducción de la cobertura de medicamentos de programas nacionales.

Según explicó el ministro, el programa RemediAr pasó de cubrir 79 medicamentos a sostener solo tres. Esto obliga a la provincia a salir a cubrir esa diferencia.

“Esto nos impacta y tenemos que salir a comprar mayor cantidad de medicamentos. Nos ponen en el borde porque no tenemos tiempo”, señaló.

El proceso no es inmediato. No se trata de comprar de un día para el otro: hay licitaciones, tiempos administrativos y entregas que deben cumplirse.

Concursos y nuevos profesionales para sostener la atención

Frente a este escenario, el sistema no se quedó quieto. La respuesta apunta a sumar personal y ampliar la capacidad de atención.

“Ayer particularmente salieron 32 llamados a concurso de profesionales. Esto nos permite acompañar el crecimiento, pero nos falta”, explicó Regueiro.

Además, durante el mes ya se incorporaron más de 15 profesionales al sistema. Estas incorporaciones buscan reforzar los equipos en hospitales y centros de salud, donde la demanda no da respiro.

Faltantes y respuesta en tiempo real

La combinación de más pacientes y menos cobertura externa genera tensiones. El propio ministro reconoció que hay momentos complejos.

“Tenemos faltantes y esto genera presión al sistema de salud.Tenemos que dar respuesta a la población y cada vez que los prestadores dejan de prestar el servicio a PAMI, nos exige más”, indicó.

Sin embargo, también marcó que la capacidad de respuesta sigue siendo alta: “Puede haber faltantes, pero son marginales porque la respuesta que tenemos es grande”.

Un sistema que se adapta mientras crece

Lo que ocurre en Neuquén muestra un sistema que recibe cada vez más demanda y, al mismo tiempo, intenta sostener y ampliar su funcionamiento.

Más pacientes, cambios en la cobertura de medicamentos y nuevas responsabilidades obligan a reorganizar recursos casi en tiempo real. En ese contexto, la incorporación de profesionales y la continuidad de concursos aparecen como herramientas clave para seguir dando respuesta en cada hospital y centro de salud de la provincia.