Un año con más de 100 condenas

A un año de que la provincia asumiera la investigación del microtráfico de drogas, el sistema judicial neuquino ya acumula 101 condenas por este tipo de delitos en distintos puntos del territorio.

Los datos surgen de los registros oficiales del Ministerio Público Fiscal (MPF) y abarcan el período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 4 de marzo de 2026. Durante ese tiempo, fiscales especializados trabajaron en conjunto con la Policía del Neuquén para investigar y llevar a juicio las causas vinculadas a la venta minorista de estupefacientes.

Además de las condenas, las sentencias incluyeron multas económicas que en conjunto superan los $420 millones.

Dónde se concentraron las causas

La mayor cantidad de condenas se registró en la primera circunscripción judicial, que incluye las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Añelo y Rincón de los Sauces, entre otras. En esa región se dictaron 95 sentencias.

En el resto de la provincia también hubo casos:

Cuarta circunscripción judicial (San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y localidades cercanas): 3 condenas.

Segunda circunscripción judicial (Cutral Co, Plaza Huincul y alrededores): 2 condenas.

Tercera circunscripción judicial (Zapala y zona): 1 condena.

De las 101 personas condenadas, 65 son varones y 36 mujeres.

Cómo se resolvieron las causas

En la gran mayoría de los casos, las condenas se resolvieron mediante procedimientos abreviados. En total, 100 imputados aceptaron su responsabilidad y las penas correspondientes, lo que permitió evitar el juicio oral.

Según el MPF, esto ocurrió a partir de la información recolectada durante las investigaciones, que incluyó tareas policiales y distintas medidas de prueba.

Las penas impuestas varían según el grado de participación en los hechos. Las condenas de cumplimiento efectivo van de 3 años y 6 meses a 6 años de prisión, mientras que las condicionales se ubican entre 2 y 3 años.

Roles dentro de las organizaciones

Las investigaciones también permitieron determinar el nivel de responsabilidad de cada persona dentro de las redes de venta.

En 44 casos se estableció que actuaban como autores, es decir, con un rol principal en la comercialización. Los 57 restantes fueron considerados partícipes secundarios, lo que implica que vendían bajo la dirección de otra persona.

Las condenas se fijaron de acuerdo con ese nivel de responsabilidad.

El destino del dinero de las multas

Las multas aplicadas a las personas condenadas superan los $420 millones y se distribuyen según lo establece la Ley 3488.

Los fondos se destinan a tres áreas principales:

Ministerio de Salud , para programas de prevención y rehabilitación vinculados al consumo de drogas.

Ministerio de Seguridad , para capacitación, investigación, operativos y equipamiento.

Poder Judicial, para fortalecer las políticas de persecución y juzgamiento de estos delitos.

Un sistema que comenzó a funcionar hace un año

La provincia de Neuquén asumió la investigación de la venta minorista de drogas el 28 de febrero de 2025, tras la sanción de la Ley 3488, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial.

Hasta ese momento, las causas vinculadas al microtráfico dependían de la justicia federal.

Para llevar adelante esta tarea, el MPF creó una fiscalía especializada en narcocriminalidad y organizó equipos de trabajo en las distintas circunscripciones judiciales de la provincia.

Denuncias anónimas y participación de vecinos

Como parte de la estrategia de investigación, el Ministerio Público Fiscal también implementó un sistema de denuncias anónimas mediante código QR, que permite a los vecinos informar sobre posibles puntos de venta de droga en los barrios.

Según el organismo, durante el primer año se recibieron alrededor de 2.000 aportes desde distintas localidades de la provincia.

El sistema ya cuenta con la adhesión de más de 25 municipios, organismos públicos, empresas y comercios, que difundieron el mecanismo para facilitar las denuncias.